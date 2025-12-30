SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 24 anos morreu atropelada na BR-376, em Ponta Grossa, após sobreviver a um capotamento e sair do carro. O marido dela também foi atingido e está em estado grave.

Carro em que a arquiteta Samara Prado Martins e o marido, Thiago Oliveira Martins, estavam capotou no acostamento da rodovia na manhã desta segunda-feira (29). O acidente foi no sentido Curitiba/Ponta Grossa da pista por volta das 8h e o motivo do capotamento não foi informado até o momento pela Polícia Rodoviária Federal.

Os dois foram atropelados por um caminhão na pista de rolamento pouco após deixarem o carro. O socorro foi acionado, mas Samara morreu dentro da viatura do Samu.

Thiago foi levado em estado grave para o Hospital Regional de Ponta Grossa. Segundo publicações de parentes nas redes sociais, ele seguia internado em estado grave nesta terça (30).

O casal era natural da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, onde o corpo de Samara será enterrado. A previsão é de que a mulher seja velada na noite de hoje em uma igreja da cidade.

Os ocupantes do caminhão não tiveram ferimentos e serão ouvidos pela polícia. A área foi periciada e o caso é investigado pela polícia.

Samara e Thiago eram recém-casados. Eles oficializaram a relação em uma cerimônia no mês de novembro. A mulher era arquiteta e trabalhava em um escritório de Dourados.