RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para apurar possível discriminação religiosa em eventos promovidos pela Prefeitura do Rio para o Réveillon. Pelo segundo ano, a celebração conta com um palco exclusivo para música gospel.

A apuração se baseia na alegação da promoção de shows exclusivamente de cantores evangélicos na praia do Leme. O local vai receber shows de DJ Marcelo Araujo, Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e Grupo Marcados.

Não é a primeira vez que a prefeitura monta um palco dedicado à música gospel no Réveillon. Ano passado se apresentaram no mesmo local os cantores Midian, Pastor Claudio Duarte, Mattos Nascimento, Fernanda Brum e Thalles Roberto.

MPF solicitou informações à prefeitura. O órgão questionou os critérios adotados para a definição e destinação de recursos públicos para eventos culturais realizados na praia durante o Réveillon.

Objetivo é ampliar diálogo e buscar pacificação, afirma MPF. "O escopo inicial do inquérito é ampliar o diálogo entre instituições e a sociedade, buscar a pacificação social mediante possível autocomposição e verificar o que precisa ser implantado, corrigido ou aprimorado para melhor concretização dos objetivos que garantam diversidade e equidade", justifica o órgão.

Prefeitura tem até 21 de janeiro para responder. Nesta data haverá uma reunião com representantes do poder público e de entidades da sociedade civil na sede do MPF para discutir políticas públicas para o enfrentamento da intolerância e do racismo religioso e cultural.

A orla de Copacabana terá três palcos. No palco Rio, em frente ao Copacabana Palace, estão previstas apresentações de DJ Cady, Gilberto Gil e Ney Matogrosso, Belo e Alcione, João Gomes e Iza, Alok, e da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. O palco Amstel, em frente ao Posto 6, tem programação voltada para o samba com shows de DJ Tamy, Roberta Sá, Martn'ália, Diogo Nogueira, Feyjão e Bloco da Preta, e da escola de samba Grande Rio. O terceiro palco fica no Leme e terá apresentações de cantores evangélicos.

Celebração terá outros 10 palcos pela cidade. Além das apresentações em Copacabana, haverá shows no Parque Madureira, no Flamengo, na Ilha do Governador, em Paquetá, no Parque Realengo, no Piscinão de Ramos, na Penha, em Sepetiba, no Parque Oeste e em Pedra de Guaratiba.