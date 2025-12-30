RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade do Rio entrou nesta terça-feira (30) para o Guinness Book por promover "o maior réveillon do mundo".

Honraria foi concedida após festa reunir 2,5 milhões de pessoas em Copacabana na última virada de ano. O prefeito Eduardo Paes (PSD) recebeu o prêmio pela cidade das mãos de Camila Borenstein, jurada do Guinness. Drones e outros instrumentos foram usados para comprovar o recorde de público na festa.

"Nenhuma cidade do mundo faz eventos para tantas pessoas e com tanta constância como o Rio de Janeiro", afirmou Paes. O prefeito é apontado como pré-candidato ao Governo do Estado do Rio em 2026. Em 2018, ele foi derrotado na disputa pelo Palácio Guanabara por Wilson Witzel (PSC), posteriormente alvo de impeachment.

Expectativa é de que recorde de público do ano passado seja superado amanhã. A festa em Copacabana contará com três palcos, fogos disparados a partir de 19 balsas e 12 minutos de espetáculo pirotécnico. Um show com 1.200 drones também está previsto na programação.

Ministério Público Federal apura discriminação religiosa na festa. O órgão abriu um inquérito civil, já que, pelo segundo ano, a celebração conta com um palco exclusivo para música gospel.

Festa não se restringe a Copacabana. Ao todo, 13 diferentes localidades cariocas receberão festejos de ano novo organizados pela prefeitura. Mais de 70 atrações musicais se apresentarão nesses locais, distribuídos pelas zonas Norte, Sul e Oeste da cidade.