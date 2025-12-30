RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Governo do Estado do Rio de Janeiro vai estrear, durante o Réveillon, uma tecnologia embarcada em 300 viaturas da Polícia Militar, para reforçar a segurança. Esses veículos vão operar com kits de câmeras que serão responsáveis pelo reconhecimento facial e pela leitura automática de placas.

A meta será identificar veículos furtados ou roubados e localizar criminosos com mandados de prisão em aberto, com foco especial nas orlas de Copacabana, Barra da Tijuca e Niterói.

A operação vai mobilizar mais de 28,7 mil agentes. Da Polícia Militar, serão empregados 23 mil agentes e 3.224 viaturas em todo o estado.

Somente em Copacabana, o esquema especial vai contar com 3.500 policiais, 182 viaturas e 17 pontos de revista equipados com detectores de metal e reconhecimento facial. O policiamento vai ter ainda o reforço de 78 torres de observação e três drones com transmissão de imagens em tempo real.

Entre as novidades para o policiamento há a divisão da orla em cinco postos de controle de área e o uso do Grupamento de Patrulhamento de Multidão -esses agentes vão utilizar capacetes brancos para facilitar a identificação em meio ao público. Além disso, a Secretaria de Administração Penitenciária vai monitorar 9.900 pessoas por meio de tornozeleira eletrônica.

A Polícia Civil vai disponibilizar 3.800 agentes, além de reforçar as delegacias especializadas, como a de Apoio ao Turismo, que terá policiais fluentes em línguas estrangeiras. O Corpo de Bombeiros vai contar com 1.500 militares, além de drones e faróis de busca.

No trânsito, a prefeitura irá suspender as faixas reversíveis da cidade nos dias 31 de dezembro e 2 de janeiro, mantendo o monitoramento das vias por meio de câmeras integradas ao COR-Rio (Centro de Operações).