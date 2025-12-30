SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a festa de Réveillon na quarta (31) e o feriado de 1º de janeiro na quinta, grande parte dos serviços do estado de São Paulo não funcionará nestes dois dias. Também haverá alterações no trânsito em razão da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre e da festa de Réveillon na avenida Paulista.

As agências bancárias, por exemplo, não terão atendimento presencial nem na quarta e nem na quinta. Segundo a Febraban, as compensações bancárias, incluindo a TED, não serão processadas nesses dois dias. O funcionamento volta ao normal na sexta-feira (2).

As unidades do Poupatempo em todo o estado também estarão fechadas nos dias 31 e 1º e voltam a atender na sexta-feira.

Para quem deseja fazer compras, não há uma regra geral sobre o funcionamento dos estabelecimentos, mas grande parte não abre no dia 1º. O comércio de rua deve fechar, assim como grande parte dos shoppings.

SAÚDE

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento a urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão no dia 1º. As farmácias do programa Dose Certa e de Medicamentos Especializados (FME) também não abrem neste dia.

TRANSPORTE

Na cidade de São Paulo, o rodízio de veículos está suspenso até o dia 9 de janeiro. Portanto, veículos com quaisquer placas podem circular livremente no centro expandido durante o período de fim de ano. A restrição se mantém apenas a caminhões.

O rodízio de carros será retomado normalmente na segunda-feira (12).

METRÔ E TRENS

O Metrô e CPTM terão operações especiais para atender os passageiros no Ano-Novo. No caso dos trens metropolitanos, no dia 31, a operação será normal, igual a de dias úteis. Já no primeiro dia do ano, a operação será como a de domingos e feriados. Na madrugada da virada, haverá circulação ininterrupta, com todas as transferências abertas. As demais estações ficarão abertas somente para desembarque.

No Metrô, para o evento de Réveillon na avenida Paulista acontecerá operação especial das 14h do dia 31 de dezembro às 2h40 do dia 1º de janeiro.

Durante a festa, a estação Consolação ficará fechada a partir das 10h do dia 31. A reabertura ocorrerá após as 4h40 do dia 1º. As estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp funcionarão durante toda a madrugada para embarque e desembarque, inclusive com as bilheterias abertas.

As demais estações das linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2h do dia 1º. A partir das 2h, elas estarão abertas apenas para desembarque. As bilheterias funcionarão no horário regular.

Além da operação diferenciada, haverá reforço do quadro de empregados de estação e segurança, cartazes para compra antecipada por aplicativo e para orientação sobre a proibição de consumo de bebidas alcoólicas.

EMTU

As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas cinco regiões metropolitanas do estado vão operar nos dias 31 e 1º com programação equivalente à de domingo. A demanda de passageiros será monitorada para que, em caso de necessidade, seja efetuada a correção na oferta de viagens.

DEFESA CIVIL DO ESTADO

A Defesa Civil do Estado ficará à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193-8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

BOM PRATO

As unidades do Bom Prato terão alterações no funcionamento. No dia 31 de dezembro, todos os restaurantes servirão exclusivamente o almoço especial, sem o funcionamento durante o jantar. No dia 1º de janeiro, somente a unidade Brás da capital funcionará.

A partir do dia 2 de janeiro, todas as unidades do Programa Bom Prato retomam o funcionamento normal, com os horários e cardápios habituais.

PARQUES URBANOS

Funcionamento varia conforme o parque. Os horários podem ser consultados no site da Secretaria de Meio Ambiente do estado.