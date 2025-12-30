SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os crimes de feminicídio em SP chegaram a 233 casos no acumulado deste ano de janeiro a novembro, maior marca desde o início da série histórica, em 2018. Os dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública estadual) foram divulgados na tarde desta terça-feira (30).

Isolado, o mês de novembro teve 26 registros, ante 35 no mesmo período do ano passado. A capital paulista, que já havia batido o recorde do ano passado, teve cinco casos em novembro, totalizando 58 ocorrências.

As agressões conta mulheres sob o título de lesão corporal dolosa também bateram a maior marca do acumulado desde 2012, com 61.474 queixas nas delegacias. A comparação desconsidera 2011, que começou a ter dados publicados em setembro. Somente em novembro, foram 5.936 casos de agressão, ante 5.522 registrados no mesmo mês do ano passado.

Os registros totais de estupro chegaram a 2.697 neste ano, com 260 casos em novembro, e permanecem em patamar parecido com os dados do ano passado -respectivamente, 2.787 e 255 queixas. No estado, a variação foi menor, de 0,9% para baixo, com 13.355 registros no acumulado.

Já os roubos voltaram a atingir as marcas mais baixas para o acumulado e também para o mês desde 2001. Na capital paulista, foram 7.207 roubos em novembro, e no estado, 11.624.

Homicídios no estado também chegaram à menor marca da série histórica, tanto no mês, com 193 vítimas, quanto no acumulado, que chegou a 2.271 óbitos. Os latrocínios, com 122 mortos após roubos, tiveram queda de 25,6% na comparação de janeiro a novembro com o mesmo período do ano passado.

Na capital, houve nova alta de homicídios, com 45 vítimas em novembro e 475 no acumulado -cerca de 6% a mais do que em 2024, que teve 447 mortos.

Os furtos, por outro lado, tiveram queda em novembro, com 43.911 casos, ante 46.304 no mesmo mês em 2024. No acumulado, com 507,3 mil registros, a variação foi quase nula, ante os 510 mil casos nos 11 meses do ano passado.

Na capital, houve alta de 4,3% no acumulado e 200 casos a mais em novembro deste ano, com 20.489 registros nas delegacias.