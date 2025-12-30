CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A última semana do ano em Santa Catarina está sendo marcada por temporais, com chuvas intensas em um curto período de tempo, principalmente no litoral e cidades próximas.

De acordo com a Defesa Civil do estado, tempestades típicas do verão ganharam intensidade especialmente na segunda-feira (29), por conta da atuação de uma baixa pressão próxima à costa.

Na Grande Florianópolis e no litoral norte, os acumulados de chuva podem variar entre 150 e 200 milímetros de segunda a quarta-feira (31), prevê a Defesa Civil.

Nesta segunda, foram registrados 111 mm na capital Florianópolis em apenas três horas.

Foram observados alagamentos em vias estratégicas da capital, como a avenida Beira-mar Norte, Mauro Ramos e Madre Benvenuta. A prefeitura disse ter deslocado caminhões hidrojatos para pontos da cidade na tentativa de acelerar o processo de escoamento da água.

Boletim divulgado pela prefeitura às 8h desta terça (30) somava 27 ocorrências associadas às chuvas, incluindo dois deslizamentos de terra, na Caieira da Barra do Sul e na Costeira do Pirajubaé.

Não há feridos nem desabrigados ou desalojados na capital.

No final da manhã desta terça, por causa do volume de chuva, a Defesa Civil anunciou o fechamento das comportas das barragens Sul (Ituporanga) e Oeste (Taió).

Em algumas cidades catarinenses, a intensidade dos temporais foi observada antes, já no final de semana.

No final da tarde de sábado (27), um vendaval em Laguna, no litoral, provocou destelhamentos, queda de árvores e postes, com interrupções no fornecimento de energia. A prefeitura declarou situação de emergência.

Ainda no litoral, no município de Barra Velha, a prefeitura também assinou um decreto de emergência, justificando que a chuva intensa que começou por volta das 22h do sábado gerou "pontos de alagamentos em diversas ruas".

Três cidades de outras regiões do estado decretaram situação de emergência por causa das chuvas desta segunda, Treze Tílias, Timbó Grande e Major Gercino.

'TRÉGUA' NA VIRADA

Boletim divulgado pela Defesa Civil na tarde desta terça informa que a circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera, associada ao calor e à umidade, favorece a formação de temporais em Santa Catarina entre a tarde e a noite de quarta-feira (31) e de quinta-feira (1º), primeiro dia de 2026.

Segundo a previsão, os temporais devem ter maior intensidade no litoral norte, Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí e parte do Planalto Sul.

O risco é considerado "moderado a alto para ocorrências como alagamentos, enxurradas, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, além de destelhamentos".

Nas demais regiões do estado, ainda segundo a Defesa Civil, "a chuva ocorre de forma mais isolada, mas ainda com potencial para transtornos pontuais".

Apesar dos avisos de temporais ao longo desta quarta, eles devem perder força nos horários próximos da virada do ano. A previsão indica apenas condição de chuva fraca e isolada.