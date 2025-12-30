A ressaca é um fenômeno que aumenta a agitação do mar, com possibilidade de formação de fortes correntes e valas. As ondas podem avançar sobre a orla e ciclovias, por isso é recomendável evitar o mar no período de vigência do alerta e seguir orientações de segurança da Marinha e do Corpo de Bombeiros.

Veja dica de segurança para banhistas durante o período de ressaca:

Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;

Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;

Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;

Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;

Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193;

Esteja atento aos avisos e tome precauções para garantir sua segurança e a dos outros na orla do Rio de Janeiro nos próximos dias.

Tags:

aviso de ressac | Marinha | Rio de Janeiro