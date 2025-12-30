CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Dois homens e cinco mulheres, moradores de Ribeira do Pombal, no norte da Bahia, procuraram atendimento médico nesta segunda-feira (29) com suspeita de intoxicação por metanol, de acordo com informações da Polícia Civil da Bahia.

O grupo teria apresentado sintomas semelhantes após consumirem bebida alcoólica durante uma festa de noivado, como vômitos, náuseas, tonturas, sensação de desmaios, falta de ar e visão turva.

Todos deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, mas dois pacientes depois foram transferidos ao Instituto Couto Maia, em Salvador.

De acordo com a Secretaria da Saúde da Bahia, três pessoas do grupo estão em estado grave.

"O antídoto específico para casos de intoxicação por metanol foi enviado para o hospital e será utilizado caso haja indicação", informou a pasta da Saúde, em nota.

Amostras de sangue também foram coletadas e enviadas ao laboratório do Departamento de Polícia Técnica, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, garrafas apreendidas passarão por análise no Laboratório Central de Polícia Técnica, também na capital baiana.

A investigação está sendo feita pela Delegacia Territorial de Ribeira do Pombal, que instaurou um inquérito sobre o caso. Além da apreensão de garrafas, já foram colhidos depoimentos no hospital.

Até 5 de dezembro, o Ministério da Saúde registrava 73 casos confirmados e 22 mortes por intoxicação com metanol em todo Brasil, nos estados de São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Mato Grosso.

O metanol é uma substância química tóxica, encontrada em produtos como anticongelante e limpador de para-brisa, que tem aparência e gosto semelhantes ao álcool comum, tornando sua identificação no consumo quase impossível.

A ingestão do metanol acarreta graves riscos à saúde, podendo causar cegueira, coma e morte, motivo pelo qual as autoridades de saúde alertam para evitar o consumo de bebidas destiladas de origem desconhecida.

Em caso de suspeita de intoxicação, a busca por atendimento médico deve ser imediata, pois os sintomas -como fortes dores abdominais, tontura e confusão mental- exigem tratamento nas primeiras seis horas para evitar complicações.

No início de outubro, diante do aumento dos casos no país, o Ministério da Saúde importou 2.500 ampolas de fomepizol, um antídoto específico até então indisponível no país.