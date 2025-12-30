Turistas estrangeiros também reforçam o clima cosmopolita da festa. Kane Dyson, eletricista inglês de Nottingham, contou que decidiu vir após assistir a vídeos do réveillon do ano passado. Parecia incrível. Agora esperamos que corresponda a tudo o que imaginamos. O amigo Thomas Turner foi além: Minhas expectativas já foram superadas. Com certeza quero voltar e conhecer mais do Brasil. Para Brandon, também de Nottingham, a diferença em relação à Europa é clara: Lá faz frio e ficamos em pubs. Aqui é verão, mar, energia ao ar livre. A vibração é muito melhor.
O réveillon acontece em um ano de recordes para o turismo internacional. Em outubro, o Rio atingiu 1,8 milhão de turistas estrangeiros, com destaque para visitantes da Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguai e França. O fluxo contribuiu para que o Brasil ultrapassasse 9 milhões de turistas internacionais em 2025.
Programação
O réveillon carioca contará com 13 palcos e 70 atrações. A estimativa da prefeitura é de que cerca de 5 milhões de pessoas participem dos eventos na cidade, movimentando R$ 3,34 bilhões na economia local. Apenas em Copacabana, os 4,5 quilômetros de orla devem receber mais de 2 milhões de pessoas na noite da virada.
Além da música, o público vai assistir a um espetáculo inédito de imagens. Um balé de 1,2 mil drones fará coreografias no céu, desenhando rostos, paisagens cariocas e frases simbólicas, em sincronia com o som espalhado por alto-falantes ao longo da orla. A queima de fogos também será histórica: 19 balsas lançarão fogos durante 12 minutos, a mais longa e volumosa exibição já realizada na praia.
Em Copacabana, três palcos concentram a programação: na altura da Rua República do Peru, da Rua Anchieta (voltado para o Forte do Leme) e o principal, em frente ao Copacabana Palace, no Posto 2. É ali que se apresentam os principais nomes da noite, a partir das 20h, com Gilberto Gil e Ney Matogrosso, seguidos por Belo e Alcione. Após a virada, sobem ao palco João Gomes com Iza, o DJ Alok e, para encerrar, a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis.
Outros dez palcos estarão distribuídos por diferentes regiões da cidade, ampliando o alcance da festa e descentralizando a programação. Confira a programação completa.
Ano Novo | Copacabana | Réveillon | Rio de Janeiro | turism