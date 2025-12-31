CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu, na madrugada desta quarta-feira (31), uma subestação da Enel em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Moradores registraram as chamas extensas partindo do local e publicaram em redes sociais. O incidente deixou parte dos moradores sem energia, causando desabastecimento também nos municípios de Niterói e Maricá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 3h e foi rapidamente contido. O fogo começou após a chuva que atingiu cidades da região metropolitana do Rio durante a noite e madrugada de terça (30) para quarta.

Em nota, a Enel Distribuição Rio afirmou que um desarme na subestação de Alcântara afetou o fornecimento em áreas de São Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaboraí, Duque de Caxias e Magé. " Desde o primeiro momento da ocorrência, a distribuidora realizou manobras remotas na rede para reduzir o número de clientes impactados, enquanto técnicos inspecionaram a subestação para identificar o defeito."

A companhia disse ter restabelecido o fornecimento de energia para 94% dos imóveis afetados durante a madrugada, e que equipes ainda trabalham para retomar o serviço para clientes restantes em São Gonçalo.

CHUVA NA CAPITAL

Segundo o Centro de Operações Rio, a capital fluminense teve pontos de alagamento durante a noite, como as ruas Professor Eurico Rabelo e Campo de São Cristóvão, nos bairros Maracanã e São Cristóvão, respectivamente.