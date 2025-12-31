SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano de 2026 deve começar molhado na maior parte das capitais brasileiras. Após dias de calor intenso em vários estados ?em especial no Sudeste, que chegou a bater recordes de temperatura?, o Réveillon deve ser o pontapé de dias chuvosos.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em uma faixa que parte de Rio Branco, no Acre, passa pelo Centro-Oeste, e chega até Florianópolis, em Santa Catarina, nenhuma capital deve escapar da chuva na virada do ano.

O instituto emitiu um alerta de perigo para tempestade, com rajadas de vento e queda de granizo, para Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Já na maior parte das capitais nordestinas o tempo deve ficar estável no Ano-Novo, com poucas nuvens, assim como em Vitória e Boa Vista.

Típica desta época do ano, a Zona de Convergência do Atlântico Sul deve se formar nos dias 1° e 2 de janeiro, fazendo com que a chuva perdure na maioria do país.

"Esse sistema deve trazer regularidade para a chuva. Com ele, se forma um corredor de nuvens transversal no país, vindo desde a amazônia, passando pelo Centro-Oeste e chegando até o Rio de Janeiro", explica o meteorologista do Inmet Danilo Cabral.

Confira abaixo se vai chover em sua capital no último dia de 2025, de acordo com a previsão do Inmet:

PODEM TER TEMPESTADE

Belo Horizonte (MG): A manhã deve ser nublada, com pancadas de chuva isoladas. Durante a tarde, porém, a chuva deve se intensificar, com possibilidade de granizo até a noite. Temperaturas vão de 19°C a 30°C.

Brasília (DF): O tempo deve ficar fechado, com pancadas de chuva e possível ocorrência de granizo. As temperaturas devem variar de 21°C a 31°C.

Rio de Janeiro (RJ): O dia, que pode chegar aos 35°C, deve ter muitas nuvens, com trovoadas isoladas. A chuva deve ficar mais forte à noite, com chance de granizo. A temperatura mínima deve ser de 24°C.

PODEM TER CHUVA FORTE

Curitiba (PR): Com temperaturas indo de 21°C a 29°C, o dia deve ser chuvoso, com pancadas e trovoadas isoladas.

Florianópolis (SC): Manhã com chuva fraca, que se intensifica a partir da tarde e se estende até a noite. A temperatura vai de 23°C a 27°C.

Goiânia (GO): A manhã deve começar com trovoadas isoladas, mas à tarde há chance de queda de granizo. Já a noite deve ser nublada, com pancadas de chuva. Os termômetros variam de 22°C a 32°C.

Palmas (TO): O dia amanhece com trovoadas isoladas, mas a chuva deve arrefecer levemente à tarde. À noite, volta a se fortalecer, com ocorrência de pancadas. A temperatura vai de 23° a 32°C.

São Paulo (SP): Com temperaturas variando de 20°C a 30°C, o dia amanhece com tempo seco e nublado. A partir da tarde, estão previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

PODEM TER CHUVA MODERADA

Aracaju (SE): Tempo nublado ao longo de todo dia, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima deve ser de 26°C e a máxima, de 30°C.

Campo Grande (MS): Dia amanhece seco e nublado. À tarde e à noite, há chance de pancadas de chuva isoladas. Termômetros vão de 21°C a 30°C.

Cuiabá (MT): Após uma manhã seca e nublada, há chance de pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam de 24°C a 34°C.

Macapá (AP): Com temperaturas variando de 24°C a 31°C, o dia amanhece com tempo seco, mas muitas nuvens. A partir da tarde, estão previstas pancadas de chuva.

Manaus (AM): Previsão de tempo nublado de manhã e temporal à tarde, durando até a noite. Temperatura entre 22°C e 29°C.

Porto Velho (RO): Dia fechado, com pancadas de chuva isoladas até a noite. Temperatura vai de 23°C a 31°C.

Salvador (BA): O dia deve ser nublado, com ocorrência de chuva isolada até a noite. A temperatura vai de 25°C a 30°C.

Rio Branco (AC): Com temperaturas que devem ir de 22°C a 33°C, o dia amanhece com sol entre muitas nuvens. À tarde e à noite, são esperadas pancadas de chuva isoladas.

SEM PREVISÃO DE CHUVA

Belém (PA): A previsão é de um dia abafado, sem previsão de chuva, mas com umidade chegando a 98%. A temperatura varia de 24°C a 33°C.

Boa Vista (RR): Com termômetros marcando de 24°C a 35°C, o dia deve ser nublado. À tarde, estão previstos ventos moderados.

Fortaleza (CE): O dia começa ensolarado, mas deve nublar à tarde e à noite. A temperatura mínima deve ser 22°C e a máxima, 31°C.

João Pessoa (PB): Dia ensolarado e com poucas nuvens, em condições que se estendem até a virada. Temperaturas de 25°C a 30°C.

Maceió (AL): Estão previstas poucas nuvens ao longo de todo o dia. Os termômetros devem marcar mínima de 24°C e máxima de 31°C.

Natal (RN): Dia ensolarado e com poucas nuvens. As temperaturas ficam entre 26°C e 31°C.

Porto Alegre (RS): A manhã será nublada, mas o tempo deve abrir a partir do início da tarde. A temperatura vai de 22°C a 31°C.

Recife (PE): Dia de sol. O tempo permanece limpo até a virada. Os termômetros vão de 25°C a 31°C.

São Luís (MA): O dia será nublado, mas o tempo fica firme até a noite. Temperatura entre 25°C e 32°C.

Teresina (PI): O tempo fica fechado durante todo o dia, porém sem chuva. As temperaturas variam de 25°C a 36°C.

Vitória (ES): O dia deve amanhecer nublado, mas o tempo abre a partir da tarde e a noite deve ser de poucas nuvens. A temperatura vai de 24°C a 34°C.