SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vorcaro e ex-presidente do BRB são chamados a acareação, Bolsa dispara quase 34% em 2025, Bolsonaro realiza nova cirurgia e outras notícias para começar esta quarta-feira (31).

BANCO MASTER

Vorcaro e ex-presidente do BRB são chamados a acareação no caso Master; diretor do BC é dispensado., Depoimentos de ex-banqueiro e Paulo Henrique Costa apresentaram contradições.

MERCADO FINANCEIRO

Bolsa sobe 33,7% em 2025, maior alta desde 2016. Ibovespa tem maior valorização desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Bom momento foi puxado pela queda nos juros americanos, segundo especialistas.

GOVERNO LULA

The Economist diz que Lula não deveria disputar reeleição em 2026. Revista britânica cita idade do presidente, ausência de sucessor e risco institucional. Texto também critica falta de renovação na direita e candidatura de Flávio Bolsonaro.

PRISÃO DE BOLSONARO

Bolsonaro passa por nova cirurgia após voltar a ter soluços, e equipe avalia ampliar internação. Ex-presidente dorme em hospital de Brasília com auxílio de aparelho para evitar apneia. Condenado por trama golpista já voltou ao quarto, e procedimento aconteceu sem intercorrência.

TRAMA GOLPISTA

Militar se entrega após decisão de Moraes, e engenheiro foragido se defende em rede social. Carlos Rocha, de instituto contratado pelo PL, é o único procurado entre 10 alvos de prisão domiciliar. Moraes apontou risco de fuga de condenados por trama golpista após captura de ex-PRF no Paraguai.

PERU

Choque de trens rumo a Machu Picchu deixa 1 morto e fere 40, entre eles 3 brasileiros. Maquinista de 61 anos morreu na colisão frontal entre composições das empresas PeruRail e Inca Rail, segundo a imprensa local. Vítimas foram levadas a Cusco; ao menos três brasileiros tiveram ferimentos leves, diz o jornal La República.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Dois pacientes que receberam polilaminina por ordem judicial apresentam retomada de movimentos, diz equipe de pesquisadores. Substância está em fase de pesquisa científica e aguarda aval da Anvisa para avançar para a etapa clínica. Terceira paciente, que passou pelo procedimento há menos de uma semana, ainda não apresentou sensibilidade.

COMBATE AO NARCOTRÁFICO

Suspeito de integrar Comando Vermelho e liderar tráfico de drogas em Goiás é preso em praia do Rio. Daniel Rodrigues dos Santos, o Bozo, possui sete anotações criminais. Suspeito foi preso na praia de São Conrado, zona sul; ele ainda não constituiu defesa.

ACRE

Enchentes no Acre tiram ao menos 758 pessoas de casa às vésperas do Ano Novo. Número consta em balanço divulgado pelo governo local nesta terça-feira (30). Estado decretou situação de emergência em cinco municípios.

ATLETISMO

São Silvestre completa cem anos com festa nas ruas de São Paulo e triunfo africano. Tanzaniana e etíope vencem edição comemorativa da tradicional prova paulistana. Nenhum atleta do Brasil conquista o primeiro lugar desde a disputa realizada em 2010.