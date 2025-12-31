SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quais são as chances de uma pessoa ganhar na Mega da Virada? São pequenas, como todo mundo sabe. Mas quão pequenas? Bom, basicamente, é mais provável ser atropelado no caminho para fazer o jogo do que acertar as seis dezenas e levar a bolada de dinheiro.

Mais especificamente, considerando um joguinho tradicional simples, com seis dezenas escolhidas ao acaso, a chance é de cerca de 1 em 50 milhões. Já nas com mais números a chance vai aumentando, até chegar a 1 em 1.292, com 20 números jogados a um valor total de R$ 232.560.

Roberto Imbuzeiro, especialista em probabilidades do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), diz que a chance de morrer atropelado em São Paulo é 50 mil vezes maior do que a de ganhar na loteria. Ele havia comentado com a Folha de S.Paulo sobre essa probabilidade há alguns anos e reforça que nada mudou.

Também é mais fácil conseguir 25 caras ?ou coroas? seguidas girando uma moeda no ar do que ganhar na Mega, ao menos considerando o jogo simples com seis dezenas. O exemplo está presente em um artigo do site do Imperial College London, mas sem relação direta com a nossa loteria, claro ?a relação, porém, é matemática e se aplica à realidade aqui.

Segundo Imbuzeiro, também é mais 50 vezes mais provável ser atingido por um raio do que ganhar na Mega com uma aposta simples.

Segundo o livro "The Book of Odds" (o livro das probabilidades), é também mais fácil pegar, em um ano, uma doença que causa necrose na pele, a fasceíte necrotizante (cerca de 1 caso em 302.900 pessoas), do que ganhar na Mega.

O mesmo livro aponta que a chance de uma pessoa visitando o Grand Canyon, nos EUA, cair do desfiladeiro e morrer é de 1 em 1.586.000 ?também consideravelmente mais fácil do que ganhar na loteria que se aproxima.

Curiosamente, a obra conta o caso de dois motoristas que caíram de carro no local, um deles em 2009 ?morreu? e o outro em 2011 ?que sobreviveu.

Seguindo as probabilidades calculadas na obra, é também mais provável morrer de intoxicação alimentar (1 em 103.864) do que ganhar a Mega.

E se você gostar de basquete, já deve ter visto pessoas nos intervalos de jogos arremessando bolas do meio da quadra para, se acertarem, ganharem uma pequena bolada de dinheiro (longe, porém, do prêmio de R$ 1bilhão da Mega da Virada deste ano).

Segundo Imbuzeiro, a chance de uma pessoa acertar um arremesso desse tipo ?e não estamos falando de profissionais aqui?, é de 1 em 50, ou 1 em 100.

"Portanto, a chance de acertar quatro arremessos desse tipo seguidos é no máximo 1 em 6 milhões. Agora imagine a sorte que você precisaria ter para acertar esses quatro arremessos seguidos e ganhar 23 rodadas seguidas de cara e coroa? É, mais ou menos, essa sorte que você precisaria ter para ganhar a Mega-Sena com uma aposta simples, de seis números", compara Imbuzeiro.

Mas a Mega da Virada não é mais difícil de se ganhar do que os sorteios normais da Mega-Sena durante o ano. As chances em ambas são as mesmas. O que muda, segundo Imbuzeiro, é somente a probabilidade de ganhar sozinho, pelo número maior de apostas.

"Na da Virada, a sua chance de ganhar sozinho é menor, porque muito mais gente joga. Ao mesmo tempo, o prêmio é maior. Não sei dizer se um efeito 'compensa' o outro", afirma o especialista do Impa.

Além disso, há um outro ponto importante a se considerar no sorteio da virada: o prêmio não acumula. Ou seja, se ninguém acertar os seis números, os sortudos que acertarem cinco ganham ?muito provavelmente, dividem? o montante.

Ou seja, no sorteio especial de fim de ano da Mega, uma coisa é certa: alguém ou vários alguéns vão ser os novos improváveis ganhadores da loteria.