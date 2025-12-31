SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A saída para o litoral de SP nesta véspera de Ano Novo ainda tem desafios para os motoristas que deixam a capital.

A Rodovia dos Imigrantes tem 20 km de congestionamento, com excesso de veículos registrado no trecho do km 17 ao km 32, e do km 38 ao km 43.

Os dados são das 9h desta quarta-feira (31). Já a Anchieta tem engarrafamento do km 22 ao km 39. A operação está com sete pistas para descida e três de retorno à capital paulista.

Segundo atualização mais recente da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), motoristas enfrentavam 40 km de congestionamento e 28 de lentidão na manhã desta quarta. No Rodoanel Mário Covas, há pontos de congestionamento no sentido do litoral nos trechos do km 68 ao km 70, e no sentido da capital, no km 71 e no km 75.

Na Mogi-Bertioga, motoristas enfrentam lentidão do km 70 ao km 98, rumo ao litoral. Painel do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo indica duas horas de viagem pela SP-055, de Bertioga a São Sebastião, com trânsito lento.

Já no sentido Rio de Janeiro, um incêndio em um veículo interdita a via expressa da Via Dutra, a BR-116, do km 23 ao km 20, na altura de Cruzeiro.

*

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA

ANCHIETA-IMIGRANTES

Sentido Baixada Santista

- Quarta (31): de 0h às 20h

Retorno

- Quinta (1º): das 12h às 2h (de sexta)

- Sexta (2): das 13h às 2h (de sábado)

- Sábado (3): das 10h à meia-noite

- Domingo (4): de 0h à meia-noite

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Retorno

- Quarta (4): das 14h às 22h

CASTELLO-RAPOSO

Saída

- Quarta (31): das 10h às 13h e das 17h às 19h

- Quinta (1º): das 11h às 13h e das 16h às 19h

Retorno

- Quarta (4): das 14h às 22h

AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

Saída

- Quarta (31): das 5h às 17h

Retorno

- Sábado (3): das 10h às 22h

- Domingo (4): das 6h às 20h

DUTRA-RIO SANTOS

Saída

- Quarta (31): das 8h às 16h

Retorno

- Domingo (4): das 9h às 21h

- Segunda (5): das 6h às 12h

RÉGIS BITTENCOURT

Saída

- Quinta (1º): das 8h às 17h

Retorno

- Sábado (3): das 10h às 17h

- Domingo (4): das 9h às 15h

FERNÃO DIAS

Saída

- Quarta (31): das 8h às 12h

Retorno

- Sábado (3): das 8h às 12h

- Domingo (4): das 12h às 20h

RODOANEL MÁRIO COVAS

Trechos Sul e Leste (concessionária SPMar):

Saída

- Quarta (31): das 10h às 21h

- Quinta (1º): das 6h às 20h

Retorno

- Domingo (4): das 14h às 22h

Trecho Oeste (concessionária CCR):

Saída

- Quarta (31): das 9h às 12h

Retorno

- Domingo (4): das 14h às 22h

CONTATOS DE EMERGÊNCIA

Sistema Anchieta - Imigrantes

0800-019-7878 (WhatsApp)

Sistema Anhanguera - Bandeirantes

0800-055-5550 / (11) 4589-3999 (WhatsApp)

Sistema Castello Branco - Raposo Tavares

0800-701-5555 / (11) 2664-6120 (WhatsApp)

Via Dutra e Rio-Santos

0800-017-3536 / 11-2795.2238 (WhatsApp)

Corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto

0800-777-0070 (WhatsApp)

Rodovia dos Tamoios

0800-545-0000

Rodoanel Mário Covas

Trecho Oeste (Motiva) - 0800-773-6699 / (11) 2664-6140 (WhatsApp)

Trechos Leste e Sul (SPMar) - 0800-774-8877

Rodovia Régis Bittencourt

0800-7090-116 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)

Rodovia Fernão Dias

0800-283-0381 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)