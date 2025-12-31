SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A saída para o litoral de SP nesta véspera de Ano Novo ainda tem desafios para os motoristas que deixam a capital.
A Rodovia dos Imigrantes tem 20 km de congestionamento, com excesso de veículos registrado no trecho do km 17 ao km 32, e do km 38 ao km 43.
Os dados são das 9h desta quarta-feira (31). Já a Anchieta tem engarrafamento do km 22 ao km 39. A operação está com sete pistas para descida e três de retorno à capital paulista.
Segundo atualização mais recente da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), motoristas enfrentavam 40 km de congestionamento e 28 de lentidão na manhã desta quarta. No Rodoanel Mário Covas, há pontos de congestionamento no sentido do litoral nos trechos do km 68 ao km 70, e no sentido da capital, no km 71 e no km 75.
Na Mogi-Bertioga, motoristas enfrentam lentidão do km 70 ao km 98, rumo ao litoral. Painel do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo indica duas horas de viagem pela SP-055, de Bertioga a São Sebastião, com trânsito lento.
Já no sentido Rio de Janeiro, um incêndio em um veículo interdita a via expressa da Via Dutra, a BR-116, do km 23 ao km 20, na altura de Cruzeiro.
VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA
ANCHIETA-IMIGRANTES
Sentido Baixada Santista
- Quarta (31): de 0h às 20h
Retorno
- Quinta (1º): das 12h às 2h (de sexta)
- Sexta (2): das 13h às 2h (de sábado)
- Sábado (3): das 10h à meia-noite
- Domingo (4): de 0h à meia-noite
ANHANGUERA-BANDEIRANTES
Retorno
- Quarta (4): das 14h às 22h
CASTELLO-RAPOSO
Saída
- Quarta (31): das 10h às 13h e das 17h às 19h
- Quinta (1º): das 11h às 13h e das 16h às 19h
Retorno
- Quarta (4): das 14h às 22h
AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO
Saída
- Quarta (31): das 5h às 17h
Retorno
- Sábado (3): das 10h às 22h
- Domingo (4): das 6h às 20h
DUTRA-RIO SANTOS
Saída
- Quarta (31): das 8h às 16h
Retorno
- Domingo (4): das 9h às 21h
- Segunda (5): das 6h às 12h
RÉGIS BITTENCOURT
Saída
- Quinta (1º): das 8h às 17h
Retorno
- Sábado (3): das 10h às 17h
- Domingo (4): das 9h às 15h
FERNÃO DIAS
Saída
- Quarta (31): das 8h às 12h
Retorno
- Sábado (3): das 8h às 12h
- Domingo (4): das 12h às 20h
RODOANEL MÁRIO COVAS
Trechos Sul e Leste (concessionária SPMar):
Saída
- Quarta (31): das 10h às 21h
- Quinta (1º): das 6h às 20h
Retorno
- Domingo (4): das 14h às 22h
Trecho Oeste (concessionária CCR):
Saída
- Quarta (31): das 9h às 12h
Retorno
- Domingo (4): das 14h às 22h
CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Sistema Anchieta - Imigrantes
0800-019-7878 (WhatsApp)
Sistema Anhanguera - Bandeirantes
0800-055-5550 / (11) 4589-3999 (WhatsApp)
Sistema Castello Branco - Raposo Tavares
0800-701-5555 / (11) 2664-6120 (WhatsApp)
Via Dutra e Rio-Santos
0800-017-3536 / 11-2795.2238 (WhatsApp)
Corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto
0800-777-0070 (WhatsApp)
Rodovia dos Tamoios
0800-545-0000
Rodoanel Mário Covas
Trecho Oeste (Motiva) - 0800-773-6699 / (11) 2664-6140 (WhatsApp)
Trechos Leste e Sul (SPMar) - 0800-774-8877
Rodovia Régis Bittencourt
0800-7090-116 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)
Rodovia Fernão Dias
0800-283-0381 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)