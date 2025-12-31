SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tradição ressurgiu no horizonte da capital paulista pela primeira vez desde o fim da pandemia: a fachada do edifício das Nações voltou a exibir uma mensagem celebrando a chegada de um novo ano, com a frase "Feliz 2026".

Projetado pelo arquiteto Salvador Candia (1924-1991), autor de ícones paulistanos como a galeria Metrópole e o edifício Joelma, o prédio próximo à via marginal do rio Pinheiros (zona oeste) permite a criação de frases em sua fachada graças aos brises móveis -também chamados de quebra-sóis- nas suas 220 janelas simétricas.

O contraste das placas verticais metálicas fechadas com os vãos escuros é o que possibilita a formação de letras e números.

As mensagens foram oficialmente interrompidas em 2019, quando o centro administrativo do Itaú-Unibanco teve o seu último ano de operação plena no local, segundo o banco. Com a chegada da pandemia, em 2020, a unidade foi desmobilizada.

Registros em redes sociais na internet indicam, porém, que a saudação que surgiu ainda nos anos 1990 havia aparecido pela última vez para celebrar a chegada de 2022.

Inaugurado nos anos 1970 para abrigar a sede do Unibanco, o prédio de 22 andares foi durante anos um dos símbolos da transformação da região da avenida Brigadeiro Faria Lima no principal centro financeiro do país.

A fusão dos bancos Unibanco e Itaú ocorreu no final dos anos 2000 e o imóvel seguiu como área administrativa da instituição até a pandemia.

Adquirido neste ano pela investidora Central, o prédio passará por uma requalificação que está a cargo da incorporadora Planta.Inc e do escritório Metro Arquitetura.

O novo proprietário e as empresas envolvidas no projeto de modernização do edifício decidiram retomar a tradição da mensagem de Ano Novo no último dia 18.