Com três horas de duração, o especial reúne os shows que a TV Brasil mostrou com exclusividade, ao vivo, na noite de sábado (6/12). As performances foram transmitidas direto do palco Mestre Monarco, o principal do Trem do Samba, realizado em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro.

O evento na capital fluminense comemorou o Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro. A jornalista e apresentadora Bia Aparecida comandou a transmissão disponível no app TV Brasil Play e no Youtube do canal.

O Trem do Samba busca resgatar a história, além de valorizar nomes consagrados que marcaram época na cultura popular como Candeia, Tia Doca, Monarco e Manacéia. A festa é inspirada na viagem de trem que Paulo da Portela e outros astros do início do século 20 realizavam naquele tempo para fugir da repressão da polícia ao gênero musical.

