RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As chuvas no norte de Santa Catarina na madrugada desta quarta-feira (31) alagaram as ruas de Balneário Camboriú e Brusque, provocando transtornos e queda de árvore.

A Defesa Civil estadual emitiu um alerta para chuva intensa, raios e rajadas de vento entre a tarde desta quarta e a manhã de quinta-feira (1º).

Segundo a Prefeitura de Balneário Camboriú, choveu 35.98mm em seis horas. A Avenida Panorâmica ficou fechada por algumas horas. A prefeitura afirma que não há mais pontos de alagamento e todas as vias estão liberadas.

Em Brusque, a Defesa Civil emitiu alerta sobre a possibilidade do rio Itajaí-Mirim ultrapassar o nível de sua calha natural. Houve registro de alagamentos em diferentes bairros da cidade.