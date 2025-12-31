RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Perícia técnica realizada pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia confirmou a presença de metanol em bebidas destiladas consumidas por sete pessoas na cidade de Ribeira do Pombal (BA), município a 280 km de Salvador.

A análise foi feita a partir de exame de sangue das vítimas, dois homens e cinco mulheres, que apresentaram sintomas semelhantes após consumirem bebida alcoólica durante uma festa de noivado, como vômitos, náuseas, tonturas, sensação de desmaios, falta de ar e visão turva.

A Secretaria da Saúde do estado orientou "que toda a população baiana reforce, especialmente neste período de festividades, as medidas recomendadas quando da compra e consumo de bebidas destiladas, certificando-se da procedência, da não violação das embalagens e selos de segurança e da idoneidade dos estabelecimentos comercializadores destas bebidas".

Todos deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, mas dois pacientes depois foram transferidos ao Instituto Couto Maia, em Salvador.

De acordo com a Secretaria da Saúde, três pessoas do grupo estão em estado grave.

"O antídoto específico para casos de intoxicação por metanol foi enviado para o hospital e será utilizado caso haja indicação", informou a pasta, em nota.

Amostras de sangue também foram coletadas e enviadas ao laboratório do Departamento de Polícia Técnica, em Salvador.

A investigação está sendo feita pela Delegacia Territorial de Ribeira do Pombal, que instaurou um inquérito sobre o caso. Além da apreensão de garrafas, já foram colhidos depoimentos no hospital.

Até 5 de dezembro, o Ministério da Saúde registrava 73 casos confirmados e 22 mortes por intoxicação com metanol em todo Brasil, nos estados de São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Mato Grosso.

O metanol é uma substância química tóxica, encontrada em produtos como anticongelante e limpador de para-brisa, que tem aparência e gosto semelhantes ao álcool comum, tornando sua identificação no consumo quase impossível.

A ingestão do metanol acarreta graves riscos à saúde, podendo causar cegueira, coma e morte, motivo pelo qual as autoridades de saúde alertam para evitar o consumo de bebidas destiladas de origem desconhecida.

Em caso de suspeita de intoxicação, a busca por atendimento médico deve ser imediata, pois os sintomas ?como fortes dores abdominais, tontura e confusão mental? exigem tratamento nas primeiras seis horas para evitar complicações.

No início de outubro, diante do aumento dos casos no país, o Ministério da Saúde importou 2.500 ampolas de fomepizol, um antídoto específico até então indisponível no país.