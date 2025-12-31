Conforme noticiado pela Agência Brasil, as pessoas foram internadas ontem para observação no Hospital Geral Santa Tereza, no município de Ribeira do Pombal, a cerca de 290 quilômetros de Salvador.

A confirmação da suspeita de intoxicação foi feita por perícia do Departamento de Polícia Técnica, que verificou a existência de metanol em bebidas destiladas consumidas pelas vítimas e presença da substância nas amostras de sangue.