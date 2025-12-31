SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aplicativo Loterias Caixa está com fila de espera para acesso na tarde desta quarta-feira (31), quando será sorteada a Mega da Virada, que tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior já pago na história.

Ao contrário das edições anteriores, a Mega da Virada deste ano será sorteada às 22h nesta quarta-feira -em 2024, os números foram conhecidos às 20h.

O horário de encerramento das apostas também mudou em 2025. Elas só podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira, tanto em casas lotéricas quanto pelo site ou aplicativo. Antes, as apostas terminavam às 18h.

A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até às 20h30, exclusivamente pelo site ou pelo aplicativo.

Às 15h desta quarta, a fila de espera virtual no dispositivo para apostas chegava a 14 minutos.

O apostador precisa tomar cuidado porque se o celular fechar a tela, ele entra no fim da fila de novo.

Apostadores usaram as redes sociais para reclamar da demora.

Outra mudança em relação aos anos anteriores é que desta vez o sorteio não será transmitido ao vivo pela TV Globo -até a publicação deste texto, segundo apurou a reportagem, não havia confirmação de acordo.

Para acompanhar o sorteio será preciso acessar a internet, pois ele terá transmissão ao vivo pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal.

A Folha de S.Paulo publicará o resultado logo após o sorteio. Os números sorteados ficam disponíveis na página da Mega-Sena no site da Caixa Econômica Federal.

Como em outras loterias especiais do banco estatal, não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim por diante.

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o dinheiro na caderneta de poupança, receberá R$ 6,7 milhões no primeiro mês.

COMO JOGAR

**Casas lotéricas**

Há cerca de 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país. Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante especial da Mega da Virada.

**Pelo site**

Acesse o site Loterias Online

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

**Pelo aplicativo**

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

Após a introdução, faça login ou cadastre-se

Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

**Pelo Internet Banking**

Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

Clique em loterias Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)

Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.

Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

COMO FAZER BOLÃO PARA A MEGA DA VIRADA?

- Forme um grupo, escolha os números, marque a quantidade de cotas e faça a aposta em qualquer lotérica do país

- É necessário preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica

- Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente

- Os bolões têm valor mínimo de R$ 18 e cada cota não pode ser inferior a R$ 7, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas

- Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos

- O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta

- Nesse caso pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota

- As cotas também podem ser compradas no portal da Caixa ou pelo aplicativo, com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.