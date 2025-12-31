RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu um alerta no início da tarde desta quarta-feira (31) indicando a previsão de ressaca na orla da capital com ondas de até 2,5 metros. O aviso vale para a virada do Ano-Novo. O aviso inclui todo o litoral do estado até Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e vale até a manhã de quinta-feira (1º).

O alerta reforça a orientação para que moradores e turistas evitem o banho de mar noturno, prática cada vez mais comum após a onda de calor no estado e frequente nas festas de virada do ano.

Em Copacabana, os bombeiros procuram desde as 11h20 um adolescente de 14 anos que desapareceu no mar. A atuação conta com apoio de helicópteros e mergulhadores.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, já foram realizados 3 resgates nesta quarta no litoral da capital.

A operação especial para a festa na orla do Rio de Janeiro começou à meia-noite desta quarta, com a proibição do acesso e estacionamento de veículos fretados em Copacabana. Às 7h as avenidas da orla da zona sul foram fechadas para o trânsito.

Este ano, o bloqueio total do trânsito em Copacabana começa uma hora antes em relação a 2024. A partir das 21h, nenhum veículo poderá acessar o bairro. Antes, às 19h, o acesso será restringido a ônibus e táxis -sendo vedado carros particulares e de aplicativo.

A prefeitura organizou 13 palcos em toda a cidade, sendo três em Copacabana. O principal está localizado em frente ao Copacabana Palaca, com Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo, Alcione, João Gomes, Iza, DJ Alok e bateria da Beijar-Flor. Outro palco está montado em frente à rua República do Peru e outro, no Leme, com uma programação gospel.

A queima de fogos prometida vai durar 12 minutos, com disparos a partir de 19 balsas distribuídas na orla de Copacabana. Também haverá uma apresentação visual com 1.200 com imagens sincronizadas aos fogos de artifício, acompanhada da trilha sonora do DJ Alok.

A expectativa de público para o Réveillon em Copacabana é de 2 milhões de pessoas ao longo de 4,5 quilômetros da praia.

Nesta terça (30), o Réveillon do Rio de Janeiro passou a deter o recorde mundial, no Guinness World Records, de maior do mundo.

A escolha considerou critérios como o número de participantes (2,5 milhões de pessoas na praia de Copacabana na virada de 2024 para 2025), a programação, a extensão e a relevância do evento. Provas por drones confirmaram o público, segundo a organização.

O esquema especial de segurança vai contar com 3.500 policiais, 182 viaturas e 17 pontos de revista equipados com detectores de metal e reconhecimento facial. O policiamento vai ter ainda o reforço de 78 torres de observação e três drones com transmissão de imagens em tempo real.

Entre as novidades para o policiamento há a divisão da orla em cinco postos de controle de área e o uso do Grupamento de Patrulhamento de Multidão -esses agentes vão utilizar capacetes brancos para facilitar a identificação em meio ao público. Além disso, a Secretaria de Administração Penitenciária vai monitorar 9.900 pessoas por meio de tornozeleira eletrônica.

A Polícia Civil vai disponibilizar 3.800 agentes, além de reforçar as delegacias especializadas, como a de Apoio ao Turismo, que terá policiais fluentes em línguas estrangeiras. O Corpo de Bombeiros vai contar com 1.500 militares, além de drones e faróis de busca.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro vai estrear, durante o Réveillon, uma tecnologia embarcada em 300 viaturas da Polícia Militar, para reforçar a segurança. Esses veículos vão operar com kits de câmeras que serão responsáveis pelo reconhecimento facial e pela leitura automática de placas.

A meta será identificar veículos furtados ou roubados e localizar criminosos com mandados de prisão em aberto, com foco especial nas orlas de Copacabana, Barra da Tijuca e Niterói.

A operação vai mobilizar mais de 28,7 mil agentes. Da Polícia Militar, serão empregados 23 mil agentes e 3.224 viaturas em todo o estado.