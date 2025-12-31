SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um rapaz de 20 anos foi encontrado morto na praia de Camburi, no litoral norte de São Paulo, após se afogar na madrugada desta quarta-feira (31).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima entrou no mar e desapareceu. O corpo foi localizado cerca de uma hora e meia depois a cerca de 150 metros do local do desaparecimento, relatado por uma jovem que o acompanhava e acionou as autoridades.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após primeiro atendimento feito pela Guarda Municipal de São Sebastião.

O caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial de São Sebastião.

Três banhistas morreram afogados no último fim de semana na capital e no litoral.

Na Grande São Paulo, as vítimas morreram em represas no domingo (28). Na Billings, os bombeiros recuperaram o corpo de um homem de 20 anos, na área da comunidade Zé do Buraco, em São Bernardo do Campo.

Na Guarapiranga, também no domingo, foi retirado da água o corpo de um homem de 22 anos, na área da Prainha do Crispim, em Itapecerica da Serra.

Também na cidade, os agentes conseguiram resgatar com vida e encaminhar ao pronto-socorro um homem de 60 anos.

Já em Praia Grande, uma vítima morreu afogada, e outras 75 foram resgatadas com vida. Só em Ubatuba, foram 26 resgatados entre sexta-feira (26) e domingo.

Segundo o Governo de SP, 1.043 pessoas foram salvas nas praias do litoral sul e norte de São Paulo na última temporada. Os bombeiros recomendam a banhistas respeitar as sinalizações, não entrar na água após o consumo de bebida alcoólica e procurar os agentes se virem alguém se afogando.