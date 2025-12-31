RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As pessoas internadas após intoxicação na Bahia apresentaram metanol no sangue, segundo laudo pericial emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) do estado, que também confirmou a presença da substância nas bebidas apreendidas.

Exames confirmaram presença de metanol em pessoas e bebidas. O laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) baiano confirmou a presença de metanol em bebidas alcoólicas e nas amostras de sangue de sete pacientes hospitalizados em Ribeira do Pombal, na Bahia, a cerca de 280 km de Salvador, após apresentarem sintomas de intoxicação, informou a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Sete pessoas foram internadas. Os pacientes deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, onde foram avaliados e receberam antídoto.

Dois pacientes estão em estado grave. Eles foram transferidos para o Instituto Couto Maia, em Salvador, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Grupo teria ingerido a bebida em festa. Pelos menos seis dessas pessoas atendidas estavam participando de uma festa de noivado, quando teriam bebido coquetel com vodca, segundo informações da TV Bahia.

Prefeitura de Ribeira do Pombal se solidarizou com os pacientes internados e seus familiares. "A gestão municipal informa que acompanha o caso e está atuando em conjunto com o Governo do Estado e os órgãos competentes para apuração dos fatos, adotando todas as providências cabíveis", afirma a nota.