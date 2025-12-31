SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo afirmou nesta quarta-feira (31) que o valor da integração do Bilhete Único Comum, para usuários dos ônibus municipais e do transporte sobre trilhos (trem e metrô), passará de R$ 8,90 para R$ 9,38. O reajuste de 5,39% está acima da inflação acumulada no período, de 3,9% segundo o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) do IBGE.

Passageiros que usam vale-transporte pagarão R$ 11,32 nessa modalidade, alta de 5,69% em relação a 2025, quando o bilhete integrado custava R$ 10,71.

Na última segunda (29), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou o ajuste da tarifa de ônibus para R$ 5,30. O aumento de 6% também ficou acima da inflação. No mesmo dia, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) havia comunicado que o bilhete de trem e metrô custará R$ 5,40 em 2026, com alta de 3,8%, abaixo da inflação.

Os usuários do sistema de transporte têm até o dia 5 de janeiro para recarregar o Bilhete Único com o valor ainda não reajustado. As novas tarifas entram em vigor na terça-feira (6).

O novo valor só será debitado do cartão de transporte a partir de recargas feitas na categoria Comum após a data do reajuste. Até acabar o saldo pago em 2025 (dentro do prazo de 180 dias), será debitado o valor de 2025 ao passar pelas catracas.