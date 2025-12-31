SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteia na noite desta quarta-feira (31) a 17ª Mega-Sena da Virada, com o prêmio estimado em R$ 1 bilhão -o maior da história. Marcado para às 22h, o sorteio está atrasado.

Nas redes sociais, apostadores reclamam. Não há justificativa da Caixa.

As apostas para a Mega da Virada puderam ser feitas até as 20h (de Brasília) desta quarta-feira numa casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. A aposta simples, com seis números, custava R$ 6. A mais cara, com 20 números, saía por R$ 232.560.

NA HISTÓRIA

A estatística do banco estatal não considera o sorteio de loteria especial de fim de ano, realizado em 2008, que tinha regras diferentes, tanto que o prêmio acumulou e foi sorteado no concurso seguinte da Mega-Sena tradicional.

QUAIS NÚMEROS MAIS SAÍRAM NA MEGA DA VIRADA?

Número - Quantidade

10; 5

5 - 33; 4

03 - 17 - 20 - 34 - 36 - 41 - 56 - 58; 3

01 - 02 - 04 - 11 - 12 - 17 - 18 - 22 - 24 - 29 - 32 - 35 - 37 - 38 - 40 - 42 - 46 - 50 - 51- 53 - 55 - 57; 2