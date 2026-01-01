SÃO PAULO, SP E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal adiou para esta quinta-feira (1º) o sorteio da 17ª Mega-Sena da Virada, com o prêmio confirmado em R$ 1,09 bilhão -o maior da história. A cerimônia deve ocorrer às 10h.

O motivo foi um problema técnico no processamento das apostas.

Em nota, a Caixa diz que o prêmio recorde gerou "um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital", além de quase 5 mil nas unidades lotéricas.

Inicialmente marcado para às 22h, o sorteio não teve sua transmissão iniciada. Nas redes sociais, apostares reclamaram. Após uma hora, foi informado o adiamento.

O sorteio será transmitido nos canais da Caixa no Youtube e no Facebook.

As apostas para a Mega da Virada puderam ser feitas até as 20h (de Brasília) desta quarta-feira numa casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. A aposta simples, com seis números, custava R$ 6. A mais cara, com 20 números, saía por R$ 232.560.

NA HISTÓRIA

A estatística do banco estatal não considera o sorteio de loteria especial de fim de ano, realizado em 2008, que tinha regras diferentes, tanto que o prêmio acumulou e foi sorteado no concurso seguinte da Mega-Sena tradicional.

QUAIS NÚMEROS MAIS SAÍRAM NA MEGA DA VIRADA?

Número - Quantidade

10; 5

5 - 33; 4

03 - 17 - 20 - 34 - 36 - 41 - 56 - 58; 3

01 - 02 - 04 - 11 - 12 - 17 - 18 - 22 - 24 - 29 - 32 - 35 - 37 - 38 - 40 - 42 - 46 - 50 - 51- 53 - 55 - 57; 2