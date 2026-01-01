SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro dia de 2026 em São Paulo promete ser chuvoso. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas em todo o estado nesta quinta-feira (1º).

Na capital paulista, há previsão de chuva para todo o dia. Mesmo assim, a temperatura deverá continuar elevada. A tendência é que os termômetros cheguem a 30°C nesta quinta-feira na região do Mirante de Santana, zona norte do município, onde é feita a medição oficial da cidade.

Conforme a Defesa Civil estadual, haverá por mudanças significativas nas condições meteorológicas em todo o estado de São Paulo.

Segundo os meteorologistas do órgão estadual, o enfraquecimento do bloqueio atmosférico e o término da onda de calor, que provocou recordes de temperatura nos últimos dias, darão lugar a chuvas mais persistentes.

Para os primeiros dias de janeiro, diz a Defesa Civil, a passagem lenta de uma frente fria pela costa do estado deve intensificar a instabilidade, elevando o risco para chuva forte e temporais em diversas regiões.

"Na sexta-feira [2], uma nova frente fria avança pela costa paulista, favorecendo tempo mais nublado e chuva a qualquer hora do dia, principalmente na faixa leste [que inclui a região metropolitana de São Paulo] e no litoral do estado", afirma a Defesa Civil.

As precipitações, explica, podem ser de moderadas a fortes, com possibilidade de acumulados significativos, aumentando o risco para transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções viárias, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Conforme o órgão estadual, os acumulados de chuva até domingo (4) podem ser muito altos nas regiões do Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas, na Baixada Santista e no litoral norte.

A previsão para a região metropolitana de São Paulo é de altos níveis de acumulados de chuva até o domingo.

Por causa da expectativa de chuva forte, o governo de SP mobilizou o gabinete de crise para coordenar ações de prevenção e atendimento de municípios.

Apesar da ameaça de chuva, quem está aproveitando o feriadão prolongado de Ano-Novo na praia vai enfrentar forte calor. Em Guarujá, por exemplo, a máxima prevista para esta quinta é de 37°C. Só não deve chover no domingo, mesmo assim, o dia será nublado, com temperaturas de até 30°C.

A previsão é a mesma para Ubatuba, no litoral norte.