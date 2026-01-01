CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Com queima de fogos de 15 minutos, Balneário Camboriú recebeu 2026 com coro de aplausos de turistas e moradores, que se aglomeraram na orla para assistir o show pirotécnico.

A queima de fogos na cidade catarinense começou segundos antes da virada do ano, e se encerrou precisamente às 0h15, com uma sequência de luzes em cascata caindo do céu. Durante o show, o público acompanhou em silêncio, e aplaudiu, em conjunto, o fim do espetáculo.

A cidade, apelidada de "Dubai brasileira", registrou alagamentos na véspera da virada de ano, após ser atingida por chuva intensa. A Defesa Civil estadual emitiu um alerta para chuva intensa, raios e rajadas de vento entre a tarde de quarta (31) e a manhã de quinta-feira (1º). A chuva, no entanto, deu uma trégua durante a passagem de ano. Após a queima de fogos, parte dos turistas se retirou instantaneamente da orla, lotando o calçadão.

Já em Florianópolis, 2026 foi recebido por queima de fogos nas avenidas Beira-mar e Beira-mar Continental. Segundo a prefeitura da capital catarinense, foram nove balsas de fogos queimados durante a celebração.

O início da noite teve tímida aglomeração de público, que começou a se concentrar após trégua da chuva. Além da queima de fogos, a cidade recebeu o Ano Novo com shows de Dilsinho e Raça Negra.