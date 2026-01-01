RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Embalados ao som de Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo e Alcione, cerca de 2,6 milhões de pessoas receberam 2026 nas areias de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, segundo estimativa da Riotur ?número que supera o público do Réveillon 2025.

A queima de fogos durou 12 minutos e contou com 19 balsas espalhadas a cerca de 450 metros da orla da praia. Recentemente, o Rio ganhou o título de maior Réveillon do mundo pelo Guiness Book.

Logo após a virada, João Gomes se apresentou para o público presente. O show do cantor tem participação de Iza. Alok e Beija-Flor de Nilópolis se apresentam na sequência. A festa se estende até a manhã desta quinta-feira (1º).

A estudante Brenda de Araújo, 17, veio com a família de Porto Velho (RO) pela primeira vez. "Antes, eu passava o Réveillon no Ceará, no Nordeste. É a primeira vez que eu venho para o Rio e estou gostando muito. Falaram muita coisa do Rio de Janeiro, que era perigoso, mas eu estou achando um lugar muito tranquilo", diz a jovem, que aguardava os shows de Belo e Alcione.

Tassiane da Conceição, 29, é de Seropédica. Saiu às 6h de casa para chegar à praia o mais cedo possível e ficar na grade para assistir ao show de João Gomes. "Coisas novas, alegria, felicidade. Muita paz, muita luz, muita vida, saúde, prosperidade e alegria. Obrigada, Rio! Obrigada, Brasil!", declarou, em tom de celebração.

Mais cedo, Gilberto Gil e Ney Matogrosso tocaram músicas que levantaram a multidão. Gil cantou sucessos da carreira como "Tempo Rei", "Realce", "Andar com fé eu vou", "Aquele abraço" e outras canções, como "Vamos fugir", da banda Skank. Ney Matogrosso, convidado de Gil, cantou suas canções e de outros artistas, entre eles, "Pro dia nascer feliz", da banda Barão Vermelho.

