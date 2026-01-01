SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caixa adia sorteio da Mega da Virada, China aplica tarifas sobre carne brasileira e outras notícias para começar esta quinta-feira (1º).

MEGA DA VIRADA

Por problemas técnicos, Caixa adia sorteio da Mega da Virada para esta quinta (1º). Cerimônia deve ocorrer às 10h; concurso paga mais de R$ 1 bilhão, valor recorde.

RÉVEILLON

Réveillon em Copacabana reúne 2,6 milhões de pessoas, diz Riotur. Público assistiu 12 minutos de queima de fogos, embalado por shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso. Estimativa de público se equipara ao Ano Novo de 2025, que deu ao Rio o título de maior festa do mundo.

BANCO CENTRAL

BC diz ao TCU que acionou MPF por indícios de fraudes do Master com Reag, investigada por elo com PCC. Informação consta de relatório encaminhado pelo Banco Central ao Tribunal de Contas da União. Transações com indícios de fraude somariam R$ 11,5 bilhões.

GOVERNO LULA

Inquéritos por ofensa a Lula disparam e miram autor de 'Zé Pilantra' e até rede wi-fi que o chama de ladrão. Ministério da Justiça afirma que avalia 'conveniência e a oportunidade' antes de pedir apurações. MPF arquivou parte dos casos citando manifestação política e afirmando que presidente deve ter tolerância a críticas.

POLÍTICA

Bolsonaro pediu remédio antidepressivo e tem previsão de alta para esta quinta (1º). Ex-presidente já passou por uma cirurgia de hérnia e três para tratar da crise de soluços. Condenado por tentativa de golpe também sofre com apnéia severa, que agrava seu quadro de hipertensão.

CELEBRIDADES

Morre o empresário Oscar Maroni, dono do Bahamas Club, aos 74 anos. Causa não foi divulgada, mas ele sofria de Alzheimer e estava em casa de repouso. Velório será restrito a familiares e amigos.

MÚSICA

Roberto Carlos se irrita com bate-papo durante seu show e vídeo viraliza: 'Vou tirar você'. Cantor se mostrou incomodado com falatório durante música e pediu respeito. Procurado para explicar a situação, ele não respondeu.

ESPORTE

Neymar renova com o Santos até o fim de 2026. Atacante de 33 anos tem como foco principal estar na Copa de 2026. Jogador chegou ao clube, inicialmente por seis meses, em janeiro de 2025.

CELEBRIDADES

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão em alto mar e são flagrados por fãs. Casal curte férias em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Turistas e fã-clubes registram férias dos artistas.