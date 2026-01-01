SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (1º), por volta de 11 horas, os números da 17ª Mega-Sena da Virada. O sorteio foi transmitido nos canais da Caixa no Youtube e no Facebook. O prêmio é de R$ 1,09 bilhão (R$ 1.091.357.286,52) ?o maior da história.

As dezenas sorteadas são 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.

Não existindo apostas premiadas com seis números, o valor será rateado entre os acertadores de cinco números.

A cerimônia estava prevista para às 22h do dia 31. O motivo do atraso, de mais de 12 horas foi um problema técnico no processamento das apostas. Nas redes sociais, apostadores reclamaram. Após uma hora, foi informado o adiamento.

Em nota, a Caixa diz que o prêmio recorde gerou "um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital", além de quase 5.000 por segundo nas unidades lotéricas.

As apostas para a Mega da Virada puderam ser feitas até as 20h (de Brasília) desta quarta-feira numa casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. A aposta simples, com seis números, custava R$ 6. A mais cara, com 20 números, saía por R$ 232.560.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirá-lo. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de pegar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

