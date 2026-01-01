CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A antiga serra da Tamoios, que liga São José dos Campos (SP) a Caraguatatuba (SP), foi liberada às 10h50 desta quinta-feira (1º). A via havia sido interditada por volta das 23h da quarta-feira (31), segundo a concessionária Tamoios.

O bloqueio foi realizado como uma medida de segurança, em razão do alto volume de chuvas que atingiu o litoral norte paulista na virada do ano. "O volume de chuva acumulado ultrapassou os limites de segurança, causando o risco de queda de barreiras no trecho", afirmou a concessionária.

"Durante o período de interdição houve uma queda de árvore sem o registro de vítimas e foram realizados 12 comboios", disse ainda a empresa.

Como alternativa, durante o período, o trânsito foi desviado pela Serra Nova, via mais segura e de maior velocidade operacional. Segundo a concessionária, a nova via fluiu com o trânsito em sistema siga e pare, com trânsito sendo liberado em parcelas entre os sentidos litoral e São José dos Campos. Agentes da Polícia Militar Rodoviária orientaram a operação.

No sentido São José dos Campos, todos os veículos sobem juntos. Já no sentido oposto, primeiro são liberados veículos de passeio, depois de carga e, por último, cargas com produtos perigosos. A medida, diz a Tamoios, objetiva manter a segurança viária. O formato, contudo, pode variar.

De acordo com a Secretaria de Turismo de Ubatuba, cerca de 1,5 milhão de pessoas devem circular pelo município durante os últimos dias de 2025 e os primeiros de 2026. Já em Caraguatatuba, a expectativa é de cerca de 700 mil pessoas.