SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros resgatou 547 pessoas na praia de Copacabana durante a Operação Réveillon. Outros 277 resgates foram contabilizados em outras praias do estado.

O total de salvamentos a banhistas no estado foi realizado até as 6h desta quinta-feira (1º), a maioria deles na praia de Copacabana. As ações contam com diferentes tipos de embarcação, drones e aeronaves.

Aumento dos salvamentos é justificado por ressaca marítima. A Marinha do Brasil emitiu um alerta sobre a situação e mencionou que as ondas podem alcançar 2,5 metros na orla do Rio de Janeiro. A Defesa Civil do estado também sinalizou as condições desfavoráveis do mar.

Ondas se aproximaram dos palcos montados para o Réveillon. A ressaca amplificou o alerta diante da realização da celebração que reuniu mais de 2,6 milhões de pessoas em Copacabana. O aviso inicial era compreendido entre 12h desta quarta-feira (31) e 6h desta quinta-feira.

Adolescente de Campinas (SP) segue desaparecido. As buscas pelo jovem de 14 anos persistem desde ontem. Ele estava com a família quando na altura do Posto 2 da praia de Copacabana quando foi atingido por uma onda e não retorno à superfície.

Ação ampliou a atuação de agentes de segurança para o Ano-Novo. Ao todo, foram deslocados mais de 1.500 bombeiros para operações no estado. Somente em Copacabana, são 20 postos de salva-vidas na orla.

Também foram contabilizadas 35 ocorrências terrestres. Entre os casos associados ao Réveillon, os Bombeiros destacam seis atropelamentos, oito casos de fogo em vegetação, três incêndios, oito salvamentos de pessoas, quatro colisões de veículos, duas agressões e três quedas de pessoas.