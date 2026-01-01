SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis pessoas vão dividir o prêmio da Mega Virada de 2025. O valor total do sorteio, realizado na manhã desta quinta-feira (1º), é de R$ 1,09 bilhão.

Seis apostas vão receber cerca de R$ 181 milhões cada. Sorteio foi realizado hoje e apostadores vão receber exatamente R$ 181.892.881,09.

Das seis apostas, três foram realizadas em lotéricas e três por meio eletrônico. Três foram feitas em unidades lotéricas, em João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP) -as feitas em Ponta Porã e Franco da Rocha são bolões, com 10 cotas e 18 cotas, respectivamente.

Os 3.921 jogos que acertaram cinco dezenas vão receber R$ 11.931.42. Já acertadores da quadra -308.315 apostas- vão receber R$ 216,76.

Previsto para 22h de 31 de dezembro, o sorteio foi adiado para esta quinta-feira. Às 23h30 desta quarta, a Caixa informou que o prêmio "gerou um movimento inédito nos canais de aposta", chegando a "120 mil transações por segundo no canal digital, e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas".

Prêmio de R$ 1.091.357.286,52 é o maior já sorteado na Mega da Virada. O valor é maior que o pago no ano passado, de R$ 635 milhões.