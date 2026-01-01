SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta Mega da Virada, seis apostas dividirão mais de R$ 1 bilhão, o maior prêmio da história das Loterias Caixa. O valor total é de R$ 1.091.357.286,52. Cada uma delas, portanto, levará R$ 181.892.881,09.

Entre as vencedoras, houve dois bolões e quatro apostas simples (de apenas R$ 6 cada uma).

Três dos ganhadores compram os bilhetes em lotéricas, em Franco da Rocha (SP), João Pessoa (PB) e Ponta Porã (MS). Os outros três jogaram pela internet ?o local de moradia desses não foi divulgado pela Caixa.

Nos bolões, o de Ponta Porã foi realizado com 10 cotas; em Franco da Rocha, com 18.

A Mega da Virada nunca teve uma única aposta vencedora desde o seu lançamento, em 2009.

Para os 3.921 jogos que acertaram a quina (cinco números), a bolada em dinheiro é de R$ 11.931,42 para cada um. A quadra ou terceira faixa, que premia quem acerta quatro números, vai pagar R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores.

A 17ª edição da Mega da Virada registrou mais de R$ 3 bilhões em arrecadação ?22,6% a mais do que em 2024.

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (1º), por volta de 11 horas, os números da 17ª Mega-Sena da Virada. Foram eles: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

O sorteio foi transmitido nos canais da Caixa no YouTube e no Facebook.

O resultado estava previsto para as 22h do dia 31. O motivo do atraso, de mais de 12 horas, foi um problema técnico no processamento das apostas. Nas redes sociais, apostadores reclamaram. Após uma hora de demora, foi informado o adiamento.

Em nota, a Caixa diz que o prêmio recorde gerou "um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital", além de quase 5.000 por segundo nas unidades lotéricas.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirá-lo. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de pegar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

NA HISTÓRIA

A estatística do banco estatal não considera o sorteio de loteria especial de fim de ano, realizado em 2008, que tinha regras diferentes, tanto que o prêmio acumulou e foi sorteado no concurso seguinte da Mega-Sena tradicional.

RESULTADO DE TODOS OS SORTEIOS DA MEGA DA VIRADA

Ano e números sorteados

2025 - 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59

2024 - 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57

2023 - 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56

2022 - 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59

2021 - 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46

2020 - 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42

2019 - 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58

2018 - 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33

2017 - 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37

2016 - 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53

2015 - 02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56

2014 - 01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56

2013 - 20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53

2012 - 14 - 32 - 33 - 36 - 41 - 52

2011 - 03 - 04 - 29 - 36 - 45 - 55

2010 - 02 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50

2009 - 10 - 27 - 40 - 46 - 49 - 58

QUAIS FORAM OS PRÊMIOS PAGOS EM TODOS OS SORTEIOS?

Ano - Prêmio total (R$) - Valor corrigido pelo IPCA (R$) - Ganhadores

2025 - 1,09 bilhão - 1,09 bilhão - 6

2024 - 635,4 milhões - 658,1 milhões - 8

2023 - 588,9 milhões - 617,6 milhões - 5

2022 - 541,9 milhões - 594,9 milhões - 5

2021 - 378,1 milhões - 439,6 milhões - 2

2020 - 325,2 milhões - 418,7 milhões - 2

2019 - 304,2 milhões - 408,5 milhões - 4

2018 - 302,5 milhões - 400,06 milhões - 52

2017 - 306,7 milhões - 442,6 milhões - 17

2016 - 220,9 milhões - 327,7 milhões - 6

2015 - 246,5 milhões - 391,2 milhões - 6

2014 - 263,2 milhões - 461,5 milhões - 4

2013 - 224,6 milhões - 419,6 milhões - 4

2012 - 244,7 milhões - 483,6 milhões - 3

2011 - 177,6 milhões - 370,42 milhões - 5

2010 - 194,3 milhões - 432,2 milhões - 4

2009 - 144,9 milhões - 340,4 milhões - 2

PROBABILIDADE DE ACERTAR OS 6 NÚMEROS

Números jogados - Probabilidade de acerto (1 em)

6 - 50.063.860

7 - 7.151.980

8 - 1.787.995

9 - 595.998

10 - 238.399

11 - 108.363

12 - 54.182

13 - 29.175

14 - 16.671

15 - 10.003

16 - 6.252

17 - 4.045

18 - 2.697

19 - 1.845

20 - 1.292

DE ONDE SÃO TODAS AS APOSTAS GANHADORAS?

Ano - Cidades (um mesmo município pode ter mais de um ganhador)

2025 - João Pessoa (PB) / Ponta Porã (MS) / Franco da Rocha (SP)

2024 - Brasília-DF / Curitiba (PR) / Pinhas (PR) / Nova Lima (MG) / Osasco (SP) / Tupã (SP)

2023 - Salvador (BA) / Bom Despacho (MG) / Redenção / (PA) / Ipirá (SC) / Ferraz de Vasconcelos (SP)

2022 - Florestal (MG) / Natal (RN) / Arroio do Sal (RS) / Santos (SP) / São José da Bela Vista (SP)

2021 - Cabo Frio (RJ) / Campinas (SP)

2020 - Aracaju (SE) / São Paulo (SP)

2019 - Juscimeira (MT) / Criciúma (SC) / 2 de São Paulo (SP)

2018 - Rio Branco (AC) / Manaus (AM) / Euclides da Cunha (BA) / Feira de Santana (BA) / Mata de São João (BA) / Salvador (BA) / Valença (BA) / Várzea Alegre (CE) / Brasília (DF) / Bela Vista de Goiás (GO) / Jataí (GO) / Pedreiras (MA) / São Luis (MA) / Alfenas (MG) / Belo Horizonte (MG) / Divinópolis (MG) / Martinho Campos (MG) / São Sebastião do Paraíso (MG) / Corumbá (MS) / Costa Rica (MS) / Coxim (MS) / Almeirim (PA) / Itaituba (PA) / João Pessoa (PB) / Lagoa do Itaenga (PE) / Campo Mourão (PR) / Curitiba (PR) / Angra dos Reis (RJ) / Barra do Piraí (RJ) / Nova Iguaçu (RJ) / Rio de Janeiro (RJ) / Santo Antônio de Pádua (RJ) / Blumenau (SC) / Adamantina (SP) / Guarujá (SP) / Pedreira (SP) / Praia Grande (SP) / Ribeirão Preto (SP) / São Bernardo do Campo (SP) / 1 São Paulo (SP) / 1 Votorantim (SP) / 3 do canal eletrônico - Simões Filho (BA), Belo Horizonte (MG) e Cuiabá (MT)

2017 - Rio de Janeiro (RJ) / Seropédica (RJ) Contagem (MG) / Carmo do Cajuru (MG) / Belém (PA) / Uruçuca (BA) / Cruz das Almas (BA) / Prado (BA) / Brusque (SC) / Rio Azul (PR) / São João do Triunfo (PR) / São Paulo (SP) / Guarulhos (SP)

2016 - Salvador (BA) / Fortaleza (CE) / Trizidela do Vale (MA) / Belo Horizonte (MG) / Campo Grande (MS) / Fazenda Vilanova (RS)

2015 - Água Branca (AL) / Guaçuí (ES) / Vila Velha (ES) / Vitória (ES) / Cerquilho (SP)

2014 - Brasília (DF) / Santa Rita do Trivelato (MT) / São Paulo (SP)

2013 - Maceió (AL) / Teofilândia (BA) / Curitiba (PR) / Palotina (PA)

2012 - Aparecida de Goiânia (GO) / Franca (SP) / São Paulo (SP)

2011 - Belém (PA) / Brasília (DF) / Carmo do Cajuru (MG) / Mauá (SP) / Russas (CE)

2010 - Cariacica (ES) / Belo Horizonte (MG) / Fazenda Rio Grande (PR) / Pinhais (PR)

2009 - Brasília (DF) / Santa Rita do Passa Quatro (SP)