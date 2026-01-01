SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Criminosos invadiram um laboratório do IEE (Instituto de Energia e Ambiente) da USP (Universidade de São Paulo) e roubaram equipamentos e materiais na virada do Ano-Novo no campus do Butantã, na zona oeste da capital paulista.

À reportagem, o IEE confirmou a ocorrência e disse colaborar com a apuração do caso. Imagens de câmeras de segurança já foram fornecidas às autoridades para auxiliar na investigação.

Dois vigilantes disseram à polícia que foram abordados por dois criminosos, que anunciaram o assalto. Enquanto os trabalhadores eram mantidos reféns, outros dois ladrões chegaram ao espaço em uma van.

Grupo roubou 80 metros de cabos de plástico, oito bobinas de fios de cobre e os celulares das vítimas. Ildo Sauer, vice-diretor do IEE, disse ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes) que os ladrões também levaram dois computadores e HDs com softwares. Os equipamentos tinham resultados e dados apurados no laboratório.

Os computadores são essenciais para o funcionamento do espaço, que também foi danificado pelos ladrões, segundo o relato de Sauer. O instituto ainda apura se outros itens foram levados.

Câmeras de segurança flagraram seguranças sendo rendidos pelos criminosos por volta das 23h50. Ao menos dois ladrões aparecem nas imagens, divulgadas pela emissora, utilizando moletom com capuz e máscaras faciais.

Vice-diretor chamou o episódio de "lamentável" e disse que os criminosos entraram no laboratório usando uma senha individual de segurança. Em entrevista ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes), o docente afirmou não saber qual poderia ser o objetivo dos criminosos com o roubo.

Espaço alvo dos ladrões é conhecido como "laboratório brasileiro de arco elétrico". O local é utilizado para testar vestimentas e equipamentos de segurança de trabalhadores da indústria elétrica do país. O local é o único do tipo existente no hemisfério sul e o segundo do mundo -o primeiro é no Canadá.

"Esperamos que esses criminosos sejam identificados, os materiais sejam recuperados e que isso sirva de exemplo. O dano que eles causaram vai muito além do valor do cobre levado", disse Sauer.

O caso foi registrado como roubo a estabelecimento de ensino no 91° DP (Ceasa). "As diligências para identificar e localizar os envolvidos estão em andamento", informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).