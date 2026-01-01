CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Os bombeiros localizaram nesta quarta-feira (31) o corpo de Clovisnei Zanella, 46, que estava desaparecido desde o dia anterior, quando partiu de lancha para a Ilha Feia, no município de Balneário Piçarras, litoral norte de Santa Catarina. Outros dois homens que estavam na embarcação seguem desaparecidos.

Familiares deles disseram aos bombeiros que o último contato foi feito por volta das 17h de terça-feira (30), quando eles informaram que ainda estavam na Ilha Feia. Depois disso, não houve mais comunicação.

A equipe do 7° Batalhão de Bombeiros Militar iniciou as buscas por volta das 8h de quarta com motos aquáticas percorrendo a região. Depois, uma aeronave entrou nas buscas e localizou um corpo a aproximadamente 15 km da costa. O cadáver foi retirado, e a identidade de Zanella foi confirmada.

As buscas seguiram na tarde de quarta e também nesta quinta-feira (1º), mas as outras duas pessoas ainda não foram localizadas.

Segundo os bombeiros, próximo ao local onde o corpo foi localizado, foram vistos "diversos itens que aparentavam pertencer à embarcação desaparecida, tais como tampa de cooler, mochila e garrafas de água". A embarcação não foi encontrada.