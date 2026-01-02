SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova frente fria que avança pela costa de São Paulo deve trazer mais chuva para o estado nesta sexta-feira (2).

O tempo fechado deve atingir principalmente a faixa leste e o litoral paulista, com precipitações de moderadas a fortes e possibilidade de acumulados significativos, segundo a Defesa Civil.

As temperaturas estarão em declínio, mas a sensação de abafamento permanece em todas as regiões, diz ainda a previsão do órgão.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja, com previsão de tempestade para o estado inteiro, com exceção do extremo sul do litoral. Ao longo do dia, são esperados de 50 a 100 milímetros de chuva, ventos intensos, de ao menos 60 km/h, e queda de granizo, especialmente na região nordeste.

As condições aumentam o risco de queda de energia elétrica, alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções viárias, especialmente em áreas mais vulneráveis, alerta o órgão estadual.

A frente fria deve ganhar mais força no final de semana e, combinada ao calor e à umidade, trazer mais temporais ?condições que exigem mais atenção da população e dos órgãos competentes.

Na capital, o dia será de sol entre nuvens e tempo abafado, com temperaturas que devem variar de 22°C a 29°C, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura. A tarde deve ter pancadas de chuva com raios e rajadas de vento que podem se estender até a noite.

Na última quinta-feira (31), a Defesa Civil emitiu nota alertando para o aumento do risco de chuvas fortes no estado até o dia 4.

O primeiro dia do ano teve pancadas intensas, com vento e raios, em várias cidades. Municípios do Vale do Ribeira e do Vale do Paraíba enfrentaram chuva consistente durante a tarde.