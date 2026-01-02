SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Poucos minutos antes da meia-noite de quarta-feira (31), criminosos armados invadiram o Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE-USP), no campus do Butantã, na zona oeste da capital paulista.

Imagens de câmeras de segurança da portaria mostram três homens mascarados rendendo os dois vigilantes que estavam de plantão no instituto. Na sequência, vídeos registrados em um dos acessos de veículos da universidade mostram dois homens saindo até a rua e, em seguida, exatamente na virada de ano, uma van entrando no campus.

Segundo o vice-diretor do IEE, Ildo Sauer, foram levadas oito bobinas de cobre e dois computadores. Além disso, foram arrancados os fios de cobre de equipamentos e instalações. Os vigias foram obrigados a ajudar o material roubado até o veículo. Ninguém se feriu.

"Estive pessoalmente lá às 2h30 para acompanhar a ação da Polícia Militar e da guarda universitária", conta Sauer, ressaltando que nos computadores levados havia registros, informações de ensaios e testes e, principalmente, softwares desenvolvidos no instituto.

Ele afirma, ainda, que só será possível saber exatamente a dimensão do dano às pesquisas do instituto após uma revisão mais aprofundada do conteúdo das máquinas levadas.

Sauer diz acreditar que a ação foi planejada com antecedência. "Eles abriram uma porta do laboratório com uma senha, o que indica que deve ter havido uma espionagem anterior", explica.

De acordo com o pesquisador, o caso foi registrado no 93º Distrito Policial. Na manhã desta quinta (1°), a Polícia Científica esteve no local do crime para a realização da perícia.

"Há uma esperança muito grande de que os criminosos sejam encontrados, presos, e os equipamentos, recuperados", diz o professor.