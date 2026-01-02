CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais procura por Alex de Oliveira Sousa, 28, acusado por familiares de Cinthya Micaelle Soares Roliz, 26, de assassinar a jovem a tiros na frente da filha deles, de cinco anos.

O crime aconteceu na véspera de Ano Novo, na quarta-feira (31), em Belo Horizonte. A mulher foi assassinada em casa com seis disparos. Alex teria fugido em seguida e ainda não foi encontrado. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito tem passagens pelo sistema prisional, por tráfico de drogas e roubo.

Segundo familiares, Cinthya terminou o relacionamento há cerca de três meses após descobrir uma traição de Alex. Desde então, o ex-companheiro, que não aceitava o término, a perseguia, fazendo ameaças diárias. A jovem tinha uma medida protetiva contra o rapaz e até cogitava deixar o país por medo, de acordo com a família.

"De manhã, à tarde, noite, madrugada, toda hora. Ele não dava sossego para ela no telefone, no trabalho, em todos os lugares ele perseguia. Ele ligava para Deus e o mundo e descobria o número de todo mundo para poder perturbar ela", relatou à mãe à TV Record nesta quinta-feira (1º).

Com medo do comportamento de Alex, Cinthya se mudou recentemente para a casa da avó. No dia 31, ela recebeu um telefonema do ex pedindo para que subisse ao andar de cima do imóvel. Lá, foi alvejada na frente da filha de cinco anos. Familiares disseram que a criança disse "papai matou a mamãe", logo após presenciar o crime, e que está traumatizada.

O corpo de Cinthya foi sepultado nesta quinta, no Cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Cintra.

A polícia procura pelo paradeiro de Alex que, segundo os agentes, fugiu em uma moto com placa adulterada após assassinar a jovem.