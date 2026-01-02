SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula sanciona LDO vetando aumento do fundo partidário, Bolsonaro tem alta e volta à prisão na PF, e outras notícias para começar esta sexta-feira (2).

GOVERNO LULA

Lula sanciona diretrizes orçamentárias para 2026 com veto a aumento de fundo partidário. Proposta do Congresso concedia verba extra de R$ 160 milhões; governo avaliou ser inconstitucional.

ELEIÇÕES 2026

Gleisi rebate The Economist: 'querem que Brasil abandone as políticas públicas para o povo'. Em editorial publicado no último dia 30, revista britânica defendeu que Lula não deveria disputar reeleição e apontou Tarcísio como melhor opção. Para ministra, publicação teme governo que 'retomou crescimento' e 'enfrenta injustiças tributárias'.

POLÍTICA

Bolsonaro tem alta, deixa hospital e volta à prisão na PF após decisão de Moraes. Ministro negou pedido da defesa de prisão domiciliar, por entender que não houve agravamento do quadro. Ex-presidente passou por três procedimentos cirúrgicos ao longo da internação para conter soluços.

CRISE HÍDRICA

Cantareira inicia 2026 com restrição para retirada de água. Nível do maior reservatório de São Paulo apresenta queda de 0,1% nesta quinta (1º), apesar da chuva. Com volume 20,1%, sistema está no limite de entrar no modo mais severo de diminuição da captação.

BEBIDAS ALTERADAS

Cidade da Bahia proíbe bebidas após intoxicação por metanol. Venda e consumo de destilados estão vetados em Ribeira do Pombal até 5 de janeiro. Sete pessoas foram intoxicadas; três estão internadas em estado grave.

REFORMA TRIBUTÁRIA

2026 começa com mudança em Imposto de Renda e início da reforma tributária. Novidades serão vistas por consumidores nas notas fiscais e trabalhadores nos seus holerites. Portal que vai centralizar mais informações que o Pix também está pronto para entrar em funcionamento.

MEGA DA VIRADA

Seis apostas levam o prêmio da Mega da Virada. Prêmio bilionário saiu para João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Três apostas foram feitas pela internet.

MUNDO

Incêndio em bar de estação de esqui mata cerca de 40 na Suíça e fere 115. Incidente ocorreu em Crans-Montana; testemunhas relatam fogo em segundos e janelas quebradas para fuga. Feridos em estado grave foram levados a hospitais em ao menos 5 cidades; não há informações de brasileiros entre as vítimas.

UNIÃO EUROPEIA

Fogos de artifício provocam 2 mortes na Alemanha e noite de caos na Holanda. Berlim registra dezenas de feridos, 420 detenções e renovado debate sobre proibição em madrugada de tragédia na Suíça. Amsterdã tem igreja incendiada e choques com a polícia no último Réveillon com artefatos liberados.

CRÍTICA

'Stranger Things' chega ao fim com expressão de seu próprio desespero. Capítulo derradeiro levou ao pé da letra agonia do público. Produção consolidou o novo modelo de narrativas para a TV.

EVANGÉLICO

Projetos replicam desafio cristão e viram 'Legendários da Shopee'. Grupos pelo país engrossam movimento que alia religião e resgate da masculinidade. Iniciativas misturam trilhas em regiões montanhosas e discursos de autossuperação.

RIO DE JANEIRO

Mulher grávida é detida com 29 celulares no Réveillon de Copacabana, no Rio. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Guarda Municipal atuaram no caso. Suspeita foi ouvida em delegacia e presa por furto, diz Polícia Civil.

ESPORTES

Calendário esportivo de 2026 tem Copa do Mundo e início antecipado do Brasileiro. Nos Jogos de Inverno, entre 6 e 22 de fevereiro, Lucas Pinheiro Braathen é esperança de medalha. No tênis, João Fonseca deve começar o ano com Australian Open, em janeiro, e Copa Davis, em fevereiro.