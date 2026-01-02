SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos duas pessoas morreram no litoral de São Paulo no primeiro dia de 2026. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os óbitos foram registrados em Guarujá e Praia Grande, na Baixada Santista.

Já três banhistas desapareceram na quinta-feira (1º), segundo a corporação, em Praia Grande, Bertioga e Itanhaém. As buscas foram retomadas na manhã desta sexta-feira (2).

Balanço do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) indicou, na última terça-feira (30), contou uma morte em Praia Grande. Ao todo, foram 17 ocorrências no litoral, com 26 pessoas salvas.

Já no último dia do ano, na última quarta (31), houve 94 ocorrências, sendo 41 delas em Guarujá, cidade que teve um morto por afogamento e 64 vítimas salvas. Ao todo, foram 122 resgatados com vida.

Em todo o ano de 2025, segundo o GBMar, foram 83 mortos por afogamento e 4.081 pessoas resgatadas com vida.

Somente em dezembro, na operação Praia Segura, foram 697 pessoas resgatadas em 478 ações, nove delas com aeronave, e 12 mortes no litoral de São Paulo.

CUIDADOS NA PRAIA

Para reduzir os riscos, o Corpo de Bombeiros recomenda que as pessoas evitem entrar no mar após o consumo de bebidas alcoólicas. Também é importante não subir em encostas ou pedras e não usar objetos flutuantes, como colchões infláveis, na água.

As correntes que avançam para áreas mais profundas são a principal causa de afogamentos, diz a corporação, que pegam banhistas de surpresa.