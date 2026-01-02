SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um funcionário de quiosque morreu esfaqueado nesta quinta-feira (1º) após briga em praia de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.
Homem de 44 anos foi morto durante o trabalho. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública), homem foi atingido em uma briga, na avenida Geraldo Nogueira da Silva, no quiosque 7, na praia dos Palmeiras.
Vítima foi encontrada morta e agressor foi preso. Ainda segundo a secretaria, homem portando uma faca estava pelas proximidades do local e confessou o crime a policiais militares. Autor da facada alegou ter desavença pessoal com a vítima.
Caso foi registrado como homicídio pela delegacia de polícia de Caraguatatuba. A faca foi apreendida para perícia e vai ser investigado pela Polícia Civil.