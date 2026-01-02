SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros anuncia que resgatou 1.167 pessoas nas praias da zona sul do Rio de Janeiro desde a última quarta-feira (31). Outros 499 salvamentos foram realizados em outras praias do estado.

O total de salvamentos a banhistas no estado foi contabilizado entre 7h do dia 31 de dezembro e 19h desta quinta-feira (1º). A maior parte dos salvamentos aconteceu nas praias de Copacabana e Ipanema, na zona sul carioca. As ações de resgate contam com diferentes tipos de embarcação, drones e aeronaves.

Praias de Ipanema e Copacabana lideram o número de resgates. Foram contabilizados nos locais desde o último dia de 2025, respectivamente, 399 e 396 salvamentos. Na sequência, aparecem os 239 resgates registrados na praia do Leme, também situada na zona sul da capital.

Outras praias contaram com resgates. No total, foram realizados 277 salvamentos somente na Operação Réveillon fora da zona sul carioca. Mambucaba, na Costa Verde, foi a praia que teve o maior número de registros (157), seguida da Barra da Tijuca, na zona sudoeste, com 18 registros, e Itaipu, em Niterói, com 16 ocorrências.

Aumento dos salvamentos é justificado por ressaca marítima. Nos últimos dias, a Defesa Civil do Rio de Janeiro e a Marinha do Brasil emitiram alerta de ressaca para todo o litoral fluminense, principalmente entre a capital e Arraial do Cabo. Os avisos indicavam que a previsão de ondas de até 2,5 metros e até chegaram a recomendar que os banhistas não entrassem no mar.

Apesar dos avisos, orientações constantes dos guarda-vidas e da ampla sinalização de segurança, muitas pessoas ignoraram as recomendações e entraram no mar, o que resultou no elevado número de salvamentos. A ressaca aumenta significativamente o risco de afogamentos.

Tenente-Coronel Fábio Contreiras, porta-voz do CBMERJ

Adolescente de Campinas (SP) segue desaparecido. As buscas pelo jovem de 14 anos continuam desde a véspera de Ano-Novo. Ele estava com a família na altura do posto 2, no Leme, quando foi atingido por uma onda e não retornou à superfície. "Seguem as buscas, sem atualizações", afirmam os bombeiros.

Ação ampliou a atuação de agentes de segurança para o Ano-Novo. Ao todo, foram deslocados mais de 1.500 bombeiros para operações no estado. Somente em Copacabana, são 20 postos de salva-vidas na orla. Há ainda o apoio de 360 viaturas, 250 embarcações, três aeronaves e 13 drones, incluindo dois mega drones equipados com megafone, farol de busca de longo alcance e capacidade de voo em condições adversas.