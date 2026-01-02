CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso nesta quinta-feira (1º) suspeito de atacar com uma faca três pessoas que estavam na praia Central de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. As vítimas não sofreram ferimentos graves e passam bem.

De acordo com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública da prefeitura, o homem foi preso pela GM (Guarda Municipal) e encaminhado à Central de Plantão Policial da Polícia Civil para a registro da prisão em flagrante. O nome dele não foi divulgado.

O ataque ocorreu por volta das 17h30 do primeiro dia do ano. Uma das vítimas relatou à GM que estava na faixa da areia com a família quando um homem passou a provocá-los e a jogar areia contra eles.

"Ao pedir para ele parar, dois homens da mesma família foram agredidos com uma faca de porte médio que o suspeito portava. Em seguida, o homem fugiu pela avenida Atlântica na direção norte e acabou ferindo uma terceira pessoa, funcionário de um quiosque", diz a GM, em nota enviada à reportagem.

O suspeito foi perseguido por pessoas que estavam na praia e acabou detido por guardas municipais, que o conduziram para a Central de Plantão Policial.

As três vítimas atingidas por golpes de faca foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Barra e o Hospital Regional Ruth Cardoso.