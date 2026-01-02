SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presos vinculado à facção criminosa Comando Vermelho, que atua dentro e fora dos presídios do Rio de Janeiro, estão foragidos após a saída temporária de Natal. Detentos de outras organizações criminosas também estão entre os que não retornaram ao sistema prisional.

No total, foram 1.868 presos que receberam o benefício da saída temporária, afirmou a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro). Neste período de VPL (Visita Periódica ao Lar), 259 não retornaram às unidades no prazo determinado.

Secretaria diz que 150 presos eram vinculados ao Comando Vermelho. O número representa 58,1% dos casos, 46 não possuíam ligação com facção criminosa definida, o que equivale a 17,8%, 39 são ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), o que corresponde a 15,1%, e 23 pertencem à facção Amigos dos Amigos (ADA), 8,9%.

Cinco dos que não retornaram às unidades são considerados presos de alta periculosidade, segundo a secretaria. São eles: Tiago Vinicius Vieira (Dourado, TCP), André Luiz de Almeida (Nestor do Tuiuti, CV), Márcio Aurélio Martinez Martelo (Bolado, CV), Sérgio Luiz Rodrigues Ferreira (Salgueiro ou Problema, CV) e Fábio Lima (Gordo, CV).

Membros de facção tinham envolvimento com tráfico de drogas, tráfico de armas e roubos, além de atuação em posições de liderança, diz Seap.

No período do Natal, 346 internos vinculados ao Comando Vermelho obtiveram a saída temporária. O número corresponde a 47,45% do total de beneficiados ligados à facção. No grupo, havia ainda 21 policiais e 23 presos ligados a milícias -segundo a secretaria, eles retornaram "integralmente às unidades prisionais, sem registro de evasão."