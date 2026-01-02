SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Marinha emitiu nesta sexta-feira (2) um novo alerta de ressaca, com ondas entre 2,5 e 3 metros até a próxima segunda-feira entre o litoral de Laguna (SC) e Arraial do Cabo (RJ).

O aviso prevê um cenário de mar agitado, com ondas de até 3 metros, entre a costa de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. O fenômeno deve persistir das 15h de amanhã até as 6h da próxima segunda-feira.

A forte ressaca ampliou o número de resgates marítimos no Rio de Janeiro. Desde o dia 31 de dezembro, os bombeiros contabilizaram 1.167 socorros nas praias da zona sul da capital. Outros 499 salvamentos foram realizados em outras praias do estado.

Ipanema e Copacabana lideram o número de resgates realizados. Foram registrados nesses dois locais, desde o último dia de 2025, respectivamente, 399 e 396 salvamentos. Na sequência, aparecem os 239 salvamentos registrados na praia do Leme, também situada na zona sul da capital.

Outras praias do estado contabilizam resgates. No total, foram realizados 277 salvamentos fora da zona sul carioca. Mambucaba, na Costa Verde, foi a praia que teve o maior número de registros (157), seguida da Barra da Tijuca, na zona sudoeste, com 18 registros, e Itaipu, em Niterói, com 16 ocorrências.

Bombeiros recomendam que banhistas não entrem no mar em áreas de risco. "Apesar dos avisos, orientações constantes dos guarda-vidas e da ampla sinalização de segurança, muitas pessoas ignoraram as recomendações e entraram no mar, o que resultou no elevado número de salvamentos. A ressaca aumenta significativamente o risco de afogamentos", afirma o Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

Operação no Ano-Novo ampliou a atenção para evitar afogamentos. Mais de 1.500 bombeiros fazem parte da ação no Rio de Janeiro. Somente em Copacabana, são 20 postos de salva-vidas na orla. Há ainda o apoio de 360 viaturas, 250 embarcações, três aeronaves e 13 drones, incluindo dois megadrones equipados com megafone, farol de busca de longo alcance e capacidade de voo em condições adversas.