SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos cinco pessoas morreram no litoral de São Paulo no primeiro dia de 2026. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os óbitos foram registrados em Bertioga, Guarujá e Praia Grande, na Baixada Santista.

As buscas por desaparecidos na quinta-feira (1º) foram retomadas na manhã desta sexta-feira (2), , segundo a corporação. Um corpo foi localizado em Praia Grande, outro em Bertioga, e ambos aguardam reconhecimento de familiares. As equipes buscam por um banhista em Itanhaém.

Balanço do Corpo de Bombeiros divulgado no início da tarde desta sexta, apontou 109 ocorrências de afogamento, com 167 pessoas resgatadas, além dos três óbitos e três desaparecimentos. Os agentes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) também encontraram um cadáver em Bertioga.

Na última terça-feira (30), foi registrada uma morte em Praia Grande. Ao todo, foram 17 ocorrências no litoral, com 26 pessoas salvas.

Já no último dia do ano, na última quarta (31), houve 94 ocorrências, sendo 41 delas em Guarujá, cidade que teve um morto por afogamento e 64 vítimas salvas. Ao todo, foram 122 resgatados com vida.

Em todo o ano de 2025, segundo o GBMar, foram 83 mortos por afogamento e 4.081 pessoas resgatadas com vida.

De 1º de dezembro do ano passado até a última quinta, foram 14 óbitos e 1.015 pessoas salvas. De um total de 582 salvamentos, 14 foram feitos com aeronave.

CUIDADOS NA PRAIA

Para reduzir os riscos, o Corpo de Bombeiros recomenda que as pessoas evitem entrar no mar após o consumo de bebidas alcoólicas. Também é importante não subir em encostas ou pedras e não usar objetos flutuantes, como colchões infláveis, na água.

As correntes que avançam para áreas mais profundas são a principal causa de afogamentos, diz a corporação, que pegam banhistas de surpresa.