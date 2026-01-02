SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As principais estradas que ligam capital e interior paulista às cidades litorâneas apresentavam poucos trechos de congestionamento ou lentidão entre as 13h40 e 14h10 desta sexta-feira (2), segundo informações disponibilizadas nos canais das concessionárias e do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).

O trânsito em direção à cidade de São Paulo para quem passou o Ano-Novo na praia estava especialmente complicado nas estradas que cortam regiões litorâneas. A pior situação era a da rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-55), o trecho da Rio-Santos que passa pelo litoral norte, congestionada entre Ubatuba e Bertioga.

Na região da Baixada Santista, as rodovias Anchieta e Imigrantes apresentavam congestionamentos em pontos específicos, com trânsito fluindo bem na maior parte do trajeto. Confira abaixo as informações detalhadas das principais estradas:

*

ANCHIETA-IMIGRANTES

- A via Anchieta (SP-150) apresenta trânsito congestionado do quilômetro 59 ao 55 no sentido São Paulo. Também há congestionamento na rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-55) do quilômetro 251 ao 258.

- A rodovia dos Imigrantes tem trânsito Congestionado entre os quilômetros 65 ao 63 na direção da capital paulista.

AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

- As rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto têm tráfego livre tanto no sentido São Paulo quanto para o Rio de Janeiro e litoral norte.

TAMOIOS

- Câmeras que monitoram a rodovia dos Tamoios (SP-99) mostravam trânsito livre tem todos os trechos, incluindo o da Serra Antiga, que está liberado após ter sido interditado por riscos provocados pela chuva.

- A volta para São Paulo tem lentidão da rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-55) em praticamente todo o trecho do litoral norte, de Ubatuba a Bertioga.

VIA DUTRA

- O tráfego da via Dutra tem quatro pontos de lentidão na passagem por trechos urbanos de Piraí, do quilômetro 219 ao 224, em Taubaté, do 97 ao 105, e em São José dos Campos, do 135 ao 146.

- A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) possui tráfego intenso na ligação da cidade serrana de Campos do Jordão com as vias Dutra e Carvalho Pinto.

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

- A rodovia Anhanguera (SP-330) apresenta tráfego normal nos sentidos interior e capital.

- A rodovia dos Bandeirantes (SP-348) também flui normalmente nos dois sentidos.

RAPOSO-CASTELO

- As rodovias Raposo Tavares (SP-270) e Castelo Branco (SP-280) têm trânsito normal para capital e interior paulista.